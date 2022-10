Voici l'offre 6Play Max de M6 à 2,99 euros par mois

Après Netflix, Amazon, Disney, Apple, MyCanal, Salto et autre TF1 c'est le groupe M6 qui se lance dans le streaming vidéo avec 6Play Max, une offre payante pour accéder aux contenus du groupe. Reprenant les bases de la formule gratuite connue jusqu'à présent, cet abonnement répond à TF1Max apparu l'an dernier.

6play est au "max"

Mais alors, quoi de neuf sur 6Play Max ? En réalité, pas grand chose. Oui, le catalogue reste le même, mais les abonnés auront droit aux replays pendant 30 jours (contre 7 actuellement), un mode hors-ligne en téléchargeant les vidéos ou encore le "cast" du smartphone vers le téléviseur. Tout cela en 1080p, pas de 4K donc.



Évidemment, les utilisateurs n'auront plus de publicités, bien que « certains replays pourront contenir des publicités pour des raisons contractuelles ». Dommage.



Chose étrange, l'abonnement n'est pas possible depuis un navigateur Internet, il faut absolument passer par l'app (et donc donner une commission à Apple et Google). D'ailleurs, l'application Android arrivera prochainement.

Prix et concurrence

Le prix de 6Play Max est de 2,99 euros par mois pour le moment, puis passera à 3,99 euros en novembre 2023, tout cela avec une période d'essai gratuite de 7 jours.



Si vous voulez notre avis, nous ne sommes pas sûr que cette nouvelle offre trouve preneur, à cause d'un rapport qualité / prix bien en deçà d'un Apple TV+, d'un Disney+ ou d'un MyCanal. Sans oublier Salto qui propose pourtant un agrégat des chaînes françaises.



Êtes-vous prêts à payer pour voir "Recherche maison ou appartement", "Top Chef" et compagnie ?

Télécharger l'app gratuite 6play