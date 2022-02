Le HDR Dolby Vision est en cours de test sur l'app myCANAL de l'Apple TV

Lorsque Apple a lancé l'App Store sur l'Apple TV, pendant plus d'un an, les applications proposant des chaînes de télévision manquaient cruellement. Puis le groupe Canal+ est arrivé avec sa fameuse app myCANAL et a tout révolutionné en présentant une interface claire, pratique, fluide et très complète. L'app a aussi été l'une des premières à diffuser un flux live en 4K (Canal+ UHD). Souhaitant continuer sur cette bonne lancée, myCANAL s'apprête à passer un nouveau cap.

Des événements en direct avec le HDR Dolby Vision

Comme toutes les autres applications, les développeurs de myCANAL sur l'Apple TV publient régulièrement des bêtas afin de tester les nouveautés pour que tout soit stable sur la version officielle. À travers l'app TestFlight d'Apple sur tvOS, myCANAL vient de proposer une nouvelle version de l'app, numérotée 5.7.0 !

Dans la description, les développeurs annoncent une bonne nouvelle pour les propriétaires de l'Apple TV 4K, mais aussi ceux qui possèdent l'app sur iPhone et iPad :

Surprise pour les JO 2022 : la 4K, et surtout le HDR Dolby Vision, sont désormais disponibles sur la live TV sur la chaîne "Evènement 4K".

Pour visionner en 4K, vous devez avoir un écran de résolution suffisante (un iPad de grande taille). Pour le Dolby Vision, les iPhone 8 (et plus récents), et les iPad Pro 2017 (et plus récents) sont compatibles. Pour les plus experts, nous utilisons ici en première mondiale le Dolby Vision 8.4, qui est un profil dédié à la TV en direct, permettant d'alterner entre contenus SDR et HDR,



Le Dolby Vision est aujourd'hui la meilleure qualité de HDR disponible sur le marché. Le HDR permet une bien meilleure dynamique et un maximum de précision dans les détails de l'image, en particulier dans les zones les plus claires et sombres.



Vos yeux devraient apprécier !

Comme à son habitude, myCANAL ne communique pas de date de déploiement de la mise à jour pour tous les clients, elle pourrait cependant être disponible dans les prochaines semaines.

Comme dit dans la description de la mise à jour, l'utilisation du profil 8.4 pour le Dolby Vision est une petite révolution pour la diffusion en direct. Pour l'anecdote, il s'agit d'un format déjà exploité lors de l'exportation de vidéos Dolby Vision depuis Compressor et Final Cut Pro. Les iPhone 12 et iPhone 13 utilisent également ce format au moment de l'enregistrement !



Dans le profil 8.4, l'essence vidéo HDR 10 bits est codée avec l'aide du HEVC accompagné d'une fonction de transfert Hybrid Log Gamma (HLG). Ajoutez à cela des métadonnées Dolby Vision dynamiques et on atteint la perfection dans la qualité de l'image.

Comment rejoindre le programme de bêta de myCANAL ?

Pour le moment, les inscriptions sont clôturées, vous pouvez toutefois garder le lien d'invitation de côté, dès que myCANAL aura besoin de nouveaux utilisateurs à son programme de bêta, les inscriptions rouvriront. N'hésitez pas à observer régulièrement le lien ci-dessus si vous souhaitez profiter des nouveautés de myCANAL avant tout le monde sur votre Apple TV, iPhone ou iPad.

Télécharger l'app gratuite myCANAL