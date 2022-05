Free Mobile : 80 Go en 4G à 8,99€/mois à vie, voici l'offre du moment !

⏰ Il y a 1 heure (Màj il y a 18 min)

Julien Russo

Après Bouygues Télécom qui nous a mis des étoiles dans les yeux hier avec un abonnement en Fibre 1 Gbit/s à 15,99€/mois, c'est au tour de Free de nous impressionner avec une offre mobile inédite. Depuis aujourd'hui, les utilisateurs du site Veepee peuvent souscrire une offre Free Mobile à un tarif défiant toute concurrence !

L'offre au prix garantie à vie

En général, les séries spéciales de Free Mobile ne durent que 1 an, au-delà des 12 premières factures, le prix repasse au tarif standard. L'opérateur de Xavier Niel n'est pas habitué à faire des prix "garantis à vie", mais il y a tout de même quelques exceptions de temps en temps...



À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 juin 2022 à 6h00, Free Mobile propose un forfait exclusif sur Veepee. Le même est disponible directement sur mobile.free.fr mais limité à 1 an. Voici ce que vous pouvez y retrouver :

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Appels, SMS, MMS illimités depuis Europe et DOM vers les fixes et mobiles d’Europe, de France métropolitaine et des DOM.

80 Go de data en 4G/4G+ en France (débit réduit au-delà)

8 Go de data par mois en Europe et dans les DOM

Accès à l'application Free Ligue 1

Le tout... Sans engagement !

À noter que plusieurs services populaires sont aussi inclus, on pense par exemple à la messagerie vocale visuelle, le double appel, le rejet des appels anonyme, le filtrage des appels et SMS, le blocage de consommation vers certains numéros spéciaux...



C'est la 4e fois que Free Mobile propose une série spéciale avec un prix garantie à vie, l'opérateur semble avoir conscience que ce type d'offre est un coup de massue envers la concurrence et permet de fidéliser les abonnés qui ne cherchent pas les dernières innovations comme l'accès à la 5G.

Et chez la concurrence ?

Jusqu'à ce soir 23h59, Red by SFR présente un forfait sans engagement de 80 Go en 4G à 12€ par mois, toutefois on retrouve plusieurs points faibles comme une recharge nécessaire quand vous dépassez votre enveloppe de data.

Chez B&You, on s'aligne sur Free Mobile au même tarif, avec 80 Go de data en 4G, mais avec plus de data depuis l'Europe/DOM (15 Go), cependant le tarif n'est pas garanti à vie.

En ce qui concerne Sosh, on trouve un forfait de 90 Go à 13,99€/mois avec 90 Go de data en France métropolitaine et 15 Go depuis l'Europe.



Et si c'était le moment de changer d'opérateur ?

N'oubliez pas, vous pouvez conserver votre numéro de téléphone gratuitement grâce à la portabilité. Pour cela, il suffit d'appeler le 3179 depuis votre téléphone portable puis de communiquer (dans la nouvelle souscription) le code RIO qui vous sera envoyé par SMS.