Bouygues : l'offre Bbox Must en Fibre 1 Gbit/s à 15,99€/mois pendant 1 an

Il n'y a pas que sur les forfaits mobiles que Bouygues Télécom nous sort des promotions sur tapis rouge, il y a aussi de belles réductions sur les abonnements Bbox en Fibre. Le FAI propose pendant une durée limitée -30% sur la première année pour toute nouvelle souscription à la Bbox Must. Malheureusement, ceux qui sont déjà abonnés Bouygues ne peuvent pas en profiter.

Une offre convaincante

Vous souhaitez abandonner votre FAI actuel pour repartir à zéro chez un concurrent ? Bouygues Télécom a décidé d'attirer votre attention avec son offre Bbox Must bradée à 15,99€/mois sur la première année puis 40,99€/mois à partir de la 13e facture.

Voici ce que contient l'offre Bbox Must :

Un débit descendant allant jusqu'à 1 Gbit/s

Un débit montant allant jusqu'à 700 Mbit/s

Plus de 180 chaînes de TV en direct

Un décodeur TV Bbox compatible 4K (avec Android TV pour installer vos apps préférées et Google Cast pour projeter vos contenus sur votre TV)

(avec Android TV pour installer vos apps préférées et Google Cast pour projeter vos contenus sur votre TV) 100 heures d'enregistrement sans coût supplémentaire

d'enregistrement sans coût supplémentaire Les appels illimités vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays

vers fixes et mobiles en France et vers les fixes de plus de 110 pays Internet garanti en cas de panne (100 Go offert sur votre forfait mobile Bouygues Télécom ou prêt d'une clé 4G pendant la durée du dysfonctionnement)

(100 Go offert sur votre forfait mobile Bouygues Télécom ou prêt d'une clé 4G pendant la durée du dysfonctionnement) Un forfait mobile à 0€/mois pendant 1 an puis 4,99€/mois

En cas de souscription, Bouygues Télécom s'engage à rembourser les frais de résiliation de votre FAI actuel, vous recevrez l'argent directement sur votre compte bancaire sur un montant allant jusqu'à 100 euros maximum.



Autre avantage, Bouygues Télécom vous propose également 6 mois d'abonnement offert à Spotify Premium puis un paiement à 9,99€, c'est une option sans engagement et exclusivement réservée aux clients qui ne sont pas abonnés Spotify.



C'est actuellement l'offre la plus compétitive, quand on regarde chez la concurrence, on retrouve une offre équivalente exclusivement chez Free :

Chez RED by SFR : une box WiFi 5 avec 1 Gbit/s en descendant et 500 Mbit/s en montant à 20€ par mois

Chez Sosh : la Livebox 5 avec 300 Mbit/s en descendant et 300 Mbit/s en montant à 14,99€ par mois

Chez Free : la Freebox Mini 4K avec 1 Gbit/s en descendant et 600 Mbit/s en montant à 15,99€/mois

Comme vous pouvez le remarquer ci-dessus, Sosh fait légèrement moins cher que Bouygues Télécom, mais avec des débits qui sont fortement limités à cause du faible prix.