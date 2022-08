Bon plan : la Bbox Fit avec la fibre est en promotion à 9,99€/mois pendant 1 an

C'est bientôt la rentrée et les offres inédites sur les box internet et les forfaits mobiles commencent progressivement à arriver. Bouygues Télécom nous a lâché aujourd'hui une "bombe atomique" destinée aux amateurs de bons plans qui changent de FAI tous les ans pour profiter des promotions. Pour une durée limitée, Bouygues brade son abonnement Bbox Fit !

Bouygues Télécom frappe un gros coup

Vous êtes en quête d'une nouvelle réduction pour votre abonnement internet à la maison ? Bouygues Télécom a décidé de vous faire les yeux doux avec une promotion comme rarement on en voit chez le FAI. Pour une durée limitée, Bouygues propose son forfait Bbox Fit avec la fibre à seulement 9,99€ pour les 12 premiers mois du contrat, au-delà, vous passerez au tarif de 30,99€.



Qu'est-ce qu'on retrouve avec cet abonnement ?

La Fibre avec un débit descendant jusqu'à 400 Mbit/s et un débit montant jusqu'à 400 Mbit/s

Les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 pays

Internet garanti dès le 1er jour (prêt d'une clé 4G avec 100 Go de data)

Installation de la Fibre gratuite

100€ remboursé sur les frais de résiliation de votre ancien FAI

En plus d'avoir une superbe réduction pendant 1 an, Bouygues Télécom propose aussi de vous faire bénéficier de son partenariat exclusif avec le géant du streaming : Spotify.

En effet, vous pourrez activer une option pour profiter de 6 mois d'abonnement offerts à Spotify Premium, au-delà de la période, vous serez facturé au prix habituel de 9,99€/mois.

Les choses à savoir sur cette offre de 9,99€/mois pendant 1 an...

Vous êtes intéressé pour souscrire à l'abonnement Bbox Fit avec la Fibre ? Quelques détails supplémentaires sont à connaître avant de souscrire à l'offre :

L'offre inclut la Bbox Sensation, ce n'est pas le dernier modèle, mais vous aurez tout de même une carte WiFi 2.4 GHz et une autre de 5 GHz.

Vous aurez un engagement d'un an sur la première année, vous pourrez après résilier avec des frais de résiliation de 59€.

Il y a 48€ de frais de mise en service qui s'incrustera sur votre première facture.

Vous pouvez appeler jusqu'à 199 correspondants différents tous les mois, Bouygues applique après une facturation hors forfait. Notons que c'est largement suffisant pour une utilisation personnelle, toutefois cela peut devenir gênant pour une utilisation professionnelle.

Si vous résiliez votre abonnement au cours de la première année, vous devrez payer les frais de résiliation de 59€ + les mois qui vous restaient en engagement (au tarif sans promotion).

Voilà, vous connaissez désormais les avantages et les inconvénients de cette superbe offre qui dure jusqu'au 20 septembre 2022, ce qui vous laisse le temps de réfléchir si vous hésitez à passer chez Bouygues Télécom pour votre box internet.



Souscrivez dès maintenant à la Bbox Fit avec la fibre à 9,99€/mois pendant la première année puis 30,99€/mois.

