Bouygues Telecom annonce sa première offre Fibre à 8 Gbit/s, mais seulement à Paris !

1 com

Après Free et SFR, c'est au tour de Bouygues Telecom de proposer une offre qui fournit un débit descendant supérieur à 2 Gbit/s. Le FAI vient d'annoncer dans un communiqué de presse offrir dès aujourd'hui la fibre 8 Gbit/s grâce à la technologie XGS-PON. Si dans son ensemble, c'est une bonne nouvelle, le point négatif concerne l'éligibilité.

La Fibre Bouygues Telecom 8 Gbit/s débarque enfin

Bouygues Telecom a annoncé le déploiement de sa toute première offre de fibre optique avec une vitesse de 8 Gbit/s, exploitant la technologie XGS-PON. Cette nouvelle marque une étape clé dans l'industrie des télécommunications en France, puisque le XGS-PON est une évolution majeure de la fibre optique offrant une vitesse de transmission jusqu'à quatre fois supérieure aux technologies existantes comme le GPON.



Cette nouvelle offre baptisée "Débit+" sera pour son démarrage disponible exclusivement à Paris, faisant de la capitale française la première ville à bénéficier des vitesses de connexion révolutionnaires du groupe Bouygues. Les particuliers éligibles peuvent dès à présent souscrire à l'option Débit+ des offres Bbox Ultym et profiter de débits allant jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 1 Gbit/s en envoi, pour une modique somme de 5€/mois en plus par mois par rapport au tarif habituel de la Bbox Ultym.

Et ce n'est pas fini !

Bouygues Telecom ne s'arrête pas là et offre également une fonctionnalité "WiFi intelligent", associée à deux répéteurs inclus dans l'offre Bbox Ultym. Cette fonctionnalité garantit une connexion WiFi optimale dans toute la maison, assurant ainsi une expérience utilisateur sans faille ni déception.



L'opérateur a aussi prévu de proposer l'option Débit+ aux clients Bbox Pro+ éligibles, ils pourront ainsi bénéficier de débits allant jusqu'à 8 Gbit/s en téléchargement et 2 Gbit/s en envoi. Bouygues Telecom rejoint donc ses concurrents SFR et Free qui présentent, eux aussi, une offre à 8 Gbit/s aux alentours des 50€. Orange devient le dernier FAI à ne pas commercialiser mieux que du 2 Gbit/s, un point faible qui va probablement handicaper les futures souscriptions.

Laure Joslet, directrice Générale Adjointe Marché Grand Public et Pro chez Bouygues Telecom a déclaré :

L’expérience client est au cœur de notre stratégie d’innovation, au même titre que la qualité du réseau. Aujourd’hui, Bouygues Telecom démontre à nouveau sa volonté de proposer le meilleur à ses clients. En alliant la puissance du WiFi 6E et celle de la technologie XGS-PON, nous proposons une expérience exceptionnelle aux clients qui en ont besoin.

Quel avantage avec la Fibre 10G EPON et la fibre 10G XGS-PON ?

Vous l'avez peut-être remarqué, si on compare l'offre Freebox Delta et l'offre Bbox Ultym qui vient d'être commercialisée pour les parisiens, on retrouve une technologie fibre différente.

Quelle est la meilleure ?

La fibre 10G EPON (Free) : il s'agit d'une version améliorée de l'EPON standard qui offre des débits symétriques (même vitesse de téléchargement et d'envoi) de 10 Gbit/s. Elle est basée sur l'architecture Ethernet, laquelle est largement utilisée dans les réseaux locaux (LAN). La fibre 10G EPON est donc bien adaptée pour les applications qui requièrent de hautes performances dans le cadre des réseaux locaux.

: il s'agit d'une version améliorée de l'EPON standard qui offre des débits symétriques (même vitesse de téléchargement et d'envoi) de 10 Gbit/s. Elle est basée sur l'architecture Ethernet, laquelle est largement utilisée dans les réseaux locaux (LAN). La fibre 10G EPON est donc bien adaptée pour les applications qui requièrent de hautes performances dans le cadre des réseaux locaux. La fibre 10G XGS-PON : c'est une évolution de la technologie GPON. Elle permet également des débits de 10 Gbit/s, mais elle est plus flexible en termes de débits asymétriques. Contrairement à la 10G EPON, la XGS-PON peut offrir un débit descendant (téléchargement) de 10 Gbit/s et un débit montant (envoi) allant jusqu'à 2,5 Gbit/s ou 10 Gbit/s, selon la configuration.

Globalement, on ne retrouve pas de grandes différences, les performances seront bien au-delà de vos attentes sur les deux technologies fibre. La divergence se fait principalement sur la compatibilité avec les systèmes existants.