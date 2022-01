Le navigateur internet Brave possède 50,2 millions d'utilisateurs en moyenne par mois

Le navigateur internet Brave est aujourd'hui présenté comme l'une des meilleures alternatives à Google Chrome. Brave se présente comme le navigateur qui résoudra le problème de la surveillance en ligne, qui fera disparaitre les lenteurs de chargement de page internet, qui améliorera le respect de votre vie privée... Des atouts qui semblent attirer toujours plus d'utilisateurs.

Brave compte 50,2 millions d'utilisateurs tous les mois

Ce n'est pas facile de s'imposer sur un marché où des géants comme Google Chrome, Safari d'Apple et Mozilla Firefox dominent au niveau mondial depuis plusieurs années. Cependant, les créateurs de Brave ne sont pas du genre à lâcher l'affaire dès la montre difficulté !

Grâce à des engagements clairs, net et précis, Brave attire toujours plus de nouveaux utilisateurs qui profitent du navigateur internet pour leurs activités personnelles, mais aussi professionnelles.



En ce début d'année 2022, Brave a publié un communiqué pour se féliciter de sa forte croissance sur l'année 2020. En effet, Brave a réussi à convaincre beaucoup de personnes qui étaient des fidèles de Chrome ou encore de Safari !



Alors que début 2020, Brave comptait 24,1 millions d'utilisateurs mensuels, en 2021 ce chiffre est passé à 50,2 millions soit plus du double en seulement 12 mois.

Sur les statistiques quotidiennes, on retrouve en moyenne 15,5 millions d'utilisateurs actifs, une belle performance !

Brave déclare :

Passer 50 millions d'utilisateurs est une étape importante pour notre entreprise. C'est aussi une confirmation puissante du mouvement mondial en cours dirigé par les utilisateurs à la recherche d'alternatives à l'économie de la surveillance", a déclaré Brendan Eich, PDG et cofondateur de Brave. « Nous avons passé une année réussie à élargir notre gamme de produits et notre écosystème, en nous engageant avec des partenaires qui partagent notre vision d'un Web exempt des chaînes du Big Tech. Nous avons vu une réponse incroyable parmi nos utilisateurs, nos créateurs et notre communauté.



Nous visons à doubler à nouveau cette croissance en 2022 et à nous engager avec encore plus d'utilisateurs qui cherchent un moyen respectueux de la vie privée de naviguer sur le Web qui les récompense au lieu de les punir par un suivi, et les aide à soutenir directement les créateurs.

Parmi les autres statistiques, Brave explique que son moteur de recherche a enregistré 2,3 milliards de requêtes sur la totalité de 2021. Évidemment ce chiffre est très bas comparé à Google ou Bing de Microsoft, mais c'est tout de même une bonne nouvelle et une progression par rapport aux années précédentes.



