Molotov TV va augmenter le prix de son abonnement Molotov Plus

Molotov Plus va passer de 3,99 à 5,99 euros par mois, sauf si vous vous abonnez avant le 3 août #Inflation pic.twitter.com/Yn5NtiNhjC

Au niveau des conditions de Molotov Plus rien ne change, l'abonnement reste sans engagement , ce qui permettra à ceux qui refusent l'augmentation tarifaire de repasser en compte gratuit. Comme pour Amazon Prime, les utilisateurs qui souscrivent avant le 3 août pourront profiter d'un mois supplémentaire à l'ancien prix, au-delà de cette période, la nouvelle tarification en vigueur s'appliquera sans solution de contournement.

Mauvaise nouvelle pour les personnes qui ont souscrit l'abonnement à renouvellement mensuel "Molotov Plus". À partir du 3 août 2022, la tarification passera de 3,99€ à 5,99€/mois , une nécessité qui permettrait (selon Molotov) de "garantir l'accès à vos chaînes favorites" et qui offrirait "une meilleure expérience". Ce nouveau prix n'apportera rien de nouveau aux utilisateurs, ils retrouveront toujours :

Depuis plusieurs mois, nous vivons au rythme de "1 jour = 1 augmentation de prix", les Français font face à une multitude de hausses tarifaires sur les produits du quotidien, mais aussi dans les services numériques par abonnement. Après le changement de prix de l'abonnement Amazon Prime qui a surpris énormément de monde, c'est autour de Molotov d'annoncer une augmentation de son "Molotov Plus".

