App Store : le prix d'un abonnement peut augmenter sans validation de l'utilisateur

⏰ Il y a 6 heures

Julien Russo

C'est une nouveauté qui est en cours de test depuis le début de l'année, Apple permet désormais aux développeurs de mieux gérer la tarification de leur abonnement à renouvellement mensuel. Le géant californien tolère maintenant l’augmentation tarifaire d'un abonnement sans interruption du cycle de facturation chez l'utilisateur. Toutefois, il y aura quelques limites pour éviter les abus.

Nouveau sur l'App Store

Dans de nombreuses applications, on retrouve des abonnements qui se renouvellent tous les mois, c'est fréquent dans les apps de rencontre, de streaming, de presse en ligne... Jusqu'ici, si le développeur venait à modifier la tarification de son abonnement, l'utilisateur devait approuver manuellement la poursuite de son abonnement.



Aujourd'hui, cette approche n'existe plus. En effet, les développeurs ont à présent l'autorisation de changer la tarification d'un abonnement du jour au lendemain sans validation manuelle de l'utilisateur. Résultat, si vous réglez un abonnement et que celui-ci change de prix, vous allez continuer à le payer sans action de votre part.



Toutefois, cette technique a certaines limites.

Apple a mis en place quelques restrictions pour éviter que certains développeurs abusent et passent un abonnement de 0,99€/mois à 99€/mois.

Avec ce bouleversement, plusieurs normes s'imposent :

Quand un changement de tarif a lieu, l'utilisateur est immédiatement averti par un mail plusieurs jours avant le renouvellement de l'abonnement. Sur ce point, Apple préfère s'en charger, l'entreprise vous enverra en simultané : un mail, un message dans l'application concernée et une notification push. Avec ces trois moyens de communication, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas informé et que vous n'avez pas eu le temps de vous désinscrire.

L'augmentation de prix pour un abonnement à renouvellement mensuel ne peut pas dépasser les 5$.

L'augmentation de prix pour un abonnement à renouvellement annuel ne peut pas dépasser les 50$.

L'augmentation du prix d'un abonnement ne peut pas se faire plus d'une fois par an. Le développeur devra attendre 12 mois entre chaque modification de prix (vers la hausse). Toutefois, il pourra toujours baisser le tarif de son abonnement plusieurs fois par an.

Sur le site Apple Developer, la firme de Cupertino explique aux développeurs :

Les abonnements à renouvellement automatique sont un excellent moyen de permettre aux gens d'accéder au contenu, aux services ou aux fonctionnalités premium de votre application. Et Apple continue de placer la barre en rendant facile et transparent pour les abonnés de consulter, d'annuler ou de gérer leurs abonnements. Notre approche globale comprend la fourniture de courrier électronique, de notifications push et de messages intégrés pour informer les abonnés des changements à venir et de la façon de gérer leurs abonnements, ou d'annuler s'ils le préfèrent.



Avec cette mise à jour, sous certaines conditions spécifiques et avec un préavis de l'utilisateur, les développeurs peuvent également offrir une augmentation du prix de l'abonnement à renouvellement automatique, sans que l'utilisateur ait besoin de prendre des mesures et sans interrompre le service.

Et si les développeurs dépassent ces limites ?

Un développeur désire augmenter son abonnement de plus de 5 dollars par mois ou plus de 50 dollars par mois ?

Il pourra le faire s'il le souhaite, cependant, nous revenons instantanément à l'ancien système qui oblige l'utilisateur à valider manuellement le maintien de l'activité de son abonnement.