Spotify va augmenter le prix de l'abonnement

Spotify prévoit d'augmenter le prix de ses abonnements mensuels, d'après les dires de son patron, Daniel Ek. Seule inconnue, la date puisque le PDG a expliqué qu'il le fera seulement "le moment venu", ce qui est un peu vague.



Ce ne sera pas une première, puisque Spotify a déjà revu les prix des abonnements sur certains marchés, ce que Daniel Ek a tenu à rappeler. Mais ce qui intéresse vraiment tout le monde, c'est de savoir quand Spotify suivra ses concurrents, comme Apple, en passant de son prix de 9,99 à 10,99 euros.

Au cours d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, qui portait sur les résultats financiers du premier trimestre de la société de streaming, Ek a déclaré :

Nous avons augmenté les prix dans 46 lieux et marchés différents l'année dernière, et même dans ces marchés, nous étions encore plus performants. Je suis très confiant dans notre capacité à augmenter les prix au fil du temps - nous avons cette capacité - et nous disposons maintenant de nombreuses données qui le confirment.