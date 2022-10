Spotify a très envie d'imiter Apple Music et d'augmenter aussi ses tarifs !

Après un maintien de la même grille tarifaire depuis son lancement, Apple Music a récemment annoncé que les forfaits Individuel et Famille augmentaient de prix tous les mois. Cette initiative a été remarquée chez le leader du streaming musical : Spotify. L'entreprise essaie depuis un long moment de rentabiliser davantage ses offres et voir Apple Music opter pour cette option a ravivé de vieux projets qui étaient retournés dans les cartons.

Bientôt une hausse des prix chez Spotify ?

Lors de l'annonce des résultats financiers du troisième trimestre, Daniel Ek, fondateur et PDG de Spotify, a pris le temps de discuter avec les investisseurs sur l'avenir de Spotify. Les échanges se sont portés sur les nouveautés à venir, les changements majeurs qui débarqueront prochainement...

Sans surprise, les investisseurs ont mentionné la récente évolution des prix chez Apple Music, Daniel Ek semblait bien au courant de l'annonce d'Apple qui a déçu énormément d'abonnés.



Ek a clairement sous-entendu pendant l'entretien téléphonique que Spotify pourrait bientôt prendre le même chemin qu'Apple Music et augmenter les tarifs des abonnements actuellement disponibles.

L'augmentation des prix aux États-Unis est l'une des choses que nous aimerions faire, et c'est quelque chose que nous [envisagerons] avec nos partenaires de label. Je me sens bien au sujet de l'année à venir et de la tarification de notre service.

Ce changement potentiel fait suite à l'annonce des résultats de Spotify pour le T3 2022. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 21% pour atteindre 3 milliards de dollars au cours du trimestre. Malgré cela, le ralentissement de la croissance publicitaire et les dépenses élevées ont entraîné une baisse de 24,7% des marges brutes. Spotify a déclaré une perte opérationnelle de 227,3 millions de dollars pour le trimestre.



Pour le moment, dans l'esprit de Daniel Ek, l'hypothétique augmentation tarifaire de Spotify ne viserait que les États-Unis, mais il y a fort à parier que le déploiement d'une nouvelle grille tarifaire se fasse après à l'international. Les précédentes hausses de prix des abonnements Spotify ont commencé dans certains pays, puis ont été développées partout dans le monde.



Après Apple Music qui augmente ses abonnements et YouTube Premium Famille (qui comprend YouTube Music) qui évolue aussi de prix, est-ce que Spotify va suivre le mouvement ? Il y a de fortes chances qu'une mauvaise nouvelle arrive au cours de l'année prochaine.



Actuellement, Spotify Premium est disponible au tarif de 9,99€/mois, le forfait Duo est à 12,99€/mois et le forfait Famille à 15,99€/mois. S'il y avait une évolution des prix, on pourrait s'attendre à 1€ de plus sur le forfait solo et jusqu'à 2€ sur les deux autres abonnements.