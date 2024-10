Netflix aurait très envie d’augmenter encore ses prix, selon des experts !

Ces dernières années, Netflix a réalisé plusieurs augmentations de prix, toujours avec les mêmes arguments : pour ajouter davantage de contenus originaux et offrir toujours plus de qualité dans les séries, films et documentaires qui sont ajoutés dans le catalogue chaque semaine. Si aujourd’hui l’offre Premium est sur le point de dépasser les 20 euros et qu’en plus Netflix demande un supplément financier en cas de partage de compte avec un tiers hors de votre foyer, tout cela ne serait pas assez. Certains experts estiment que le service de streaming pourrait devenir encore plus gourmand.

Vers une augmentation de prix des offres Netflix ?

Netflix pourrait à nouveau augmenter ses tarifs prochainement. Selon des experts proches du secteur du streaming aux États-Unis, cités par Variety, la plateforme aurait des raisons de vouloir pousser les prix à la hausse, malgré une récente augmentation. Avec des résultats financiers attendus aujourd’hui pour le troisième trimestre 2024, certains s’attendent à ce que Netflix en profite pour dévoiler des ajustements de prix. Cette décision intervient alors que la croissance du nombre d’abonnés ralentit depuis plusieurs mois.



En octobre 2023, Netflix avait déjà augmenté ses tarifs pour ses abonnements en France, le Premium était passé à 19,99 € par mois et l’abonnement Standard sans publicité à 13,49 € par mois. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, cette augmentation n’a pas entraîné de vague de résiliations. Mieux encore, la décision de restreindre le partage de comptes a poussé de nombreux utilisateurs à souscrire leur propre abonnement, limitant ainsi les pertes potentielles.



Pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? La logique de Netflix semble simple : la plateforme sait que son contenu reste incontournable pour des millions de foyers et malgré des concurrents comme Disney+ ou Prime Video, elle reste relativement compétitive en termes de tarifs.

Les experts estiment qu’une nouvelle augmentation pourrait toucher l’offre Standard sans publicité en priorité. Il est peu probable que l’abonnement Premium dépasse la barre des 20 €, mais les abonnés Standard pourraient voir leur facture grimper. Cette stratégie serait justifiée par plusieurs facteurs, notamment les variations des taux de change et la diversité des offres de la plateforme.



En comparaison avec d’autres services de streaming, certains abonnements sans publicité restent plus chers que ceux de Netflix. L’entreprise pourrait donc ajuster ses tarifs à la hausse sans être perçue comme exagérant sur les prix. En adoptant une approche graduelle, Netflix pourrait continuer à aligner ses tarifs sur ses principaux concurrents tout en maintenant l’intérêt des utilisateurs.

Des résultats financiers en hausse malgré tout

Les prévisions pour le troisième trimestre 2024 indiquent un chiffre d’affaires de 9,77 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’an dernier. Ce chiffre s’explique notamment par la politique de fin de partage de comptes, qui a conduit de nombreux utilisateurs à souscrire leur propre abonnement. De plus, Netflix a su tirer parti de partenariats stratégiques, comme avec Free en France, qui inclut l’abonnement Standard avec publicités dans ses offres Freebox Ultra et Freebox Delta. La chaîne de supermarché Carrefour a également inclus l’abonnement Netflix Standard avec publicités dans son abonnement Carrefour Plus pour ceux qui font leurs courses en ligne.

L’enjeu pour Netflix : augmenter ses revenus par abonné

Si Netflix continue d’afficher des revenus stables par utilisateur, l’entreprise souhaiterait néanmoins une augmentation de cette moyenne dès 2025. Avec une dette liée à ses investissements massifs dans la production de contenus et les infrastructures, l’entreprise doit accroître ses revenus pour rester compétitive. Une nouvelle hausse des prix pourrait ainsi être la solution.



La question reste de savoir si Netflix parviendra à convaincre ses abonnés de rester fidèles, tout en continuant à ajuster ses tarifs pour répondre aux attentes des investisseurs. Avec ses résultats financiers imminents, la réponse pourrait arriver très bientôt. On croise les doigts pour que l’augmentation de prix ne soit pas abusive si celle-ci a lieu !



Source