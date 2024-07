Ne payez plus Netflix grâce à l'abonnement "Carrefour Plus"

Depuis plusieurs années, Netflix cumule les partenariats en France, c'est le cas avec des FAI comme Free qui propose Netflix dans son offre Freebox Delta ou encore avec Carrefour. Le géant de la grande distribution vient de conclure un partenariat stratégique avec le leader du streaming pour améliorer la visibilité et les souscriptions à son abonnement Carrefour Plus disponible à 5,99€/mois et avec pas mal d'avantages !

Souscrivez à Carrefour Plus et profitez de Netflix Standard avec publicité offert

Avec plus de 3 440 magasins partout en France, il y a de fortes chances que vous ayez un hypermarché ou supermarché Carrefour à côté de votre domicile ou de votre lieu de travail. Saviez-vous que l'entreprise propose depuis un bon moment "Carrefour Plus" ? Cet abonnement qui coûte seulement 5,99€/mois et qui est sans engagement vous permet de bénéficier de quelques avantages intéressants :

-10% sur plus de 7000 produits Carrefour éligibles en magasin et sur les courses en ligne

Livraison offerte à domicile pour vos courses dès que le montant de votre commande dépasse les 60€

Et maintenant... Netflix inclus

Pour ce début de 2024, Carrefour a décidé de fournir une valeur ajoutée à son abonnement Carrefour Plus, l'enseigne apporte le forfait Netflix Standard avec publicité sans surcoût.

Cela signifie que si vous souscrivez à Carrefour Plus, vous bénéficierez des avantages de l'abonnement quand vous irez faire vos courses, mais vous pourrez aussi avoir Netflix gratuitement. Si vous n'êtes pas motivé à l'idée de subir des écrans publicitaires dans votre expérience Netflix, vous pourrez demander à Carrefour d'upgrader l'abonnement vers Netflix Standard ou Premium.



Bien sûr, une facturation supplémentaire vous sera réclamée, vous devrez payer une différence de 7,50€/mois et 14€/mois pour l'offre Premium. Toutefois, vous en sortirez quand même gagnant, surtout pour l'offre premium où celle-ci est commercialisée à 19,99€/mois sur le site de Netflix. Une offre qui n'est pas sans rappeler celle de Free avec Netflix ou Canal+ avec Apple TV+.

(Attention, tous les magasins ne sont pas éligibles à Carrefour Plus, un test d'éligibilité est proposé sur le site de Carrefour)

