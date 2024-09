Spotify baisse le prix de l'abonnement aux USA, mais...

Après avoir annoncer une nouvelle augmentation de ses prix, pour le moment aux États-Unis, Spotify dégaine un nouvel abonnement de base à 10,99 $ par mois. Cette nouvelle offre vous permet d'écouter la même musique sans publicité qu'avec l'abonnement Premium Individual à 11,99 $, mais vous ne bénéficierez pas des 15 heures mensuelles d'écoute de livres audio incluses. Une grande partie des usagers ne s'en servaient pas. Pour le moment en France, le prix de Spotify Premium est à 11,12 € à cause de la taxe française.

Spotify augmente baisse son prix

L'année dernière, Spotify a augmenté le prix de l'abonnement Premium de 9,99 $ par mois - le prix auquel le service a été lancé aux États-Unis il y a plus de dix ans - à 10,99 $ par mois. La France avait suivi quelques semaines plus tard.



Le géant suédois n'a pas attendu un an supplémentaire pour revoir ses tarifs, comme vu en début de mois. Maintenant que l'offre Premium coûte un dollar de plus, la société, qui a du perdre des clients, dégaine un nouveau plan "Basic" ne comprenant pas les livres audio. Cela permet d'économiser un dollar, pour atteindre le même prix que les forfaits à 10,99 dollars par mois d'Apple Music et de Tidal.

Voici un aperçu des deux formules aux USA :

Premium Individuel :

Profitez de l'écoute de musique hors ligne et sans publicité, à tout moment et en tout lieu, avec un nombre illimité de sauts. Votre abonnement vous permet d'écouter 15 heures de livres audio par mois à partir de notre catalogue de plus de 250 000 titres. 11,99 $/mois.

Basic :

Profitez des avantages du streaming musical de votre plan Premium sans le temps d'écoute mensuel des livres audio. À partir de 10,99 $/mois pour les utilisateurs éligibles.

Profitez des avantages du streaming musical de votre plan Premium sans le temps d'écoute mensuel des livres audio. À partir de 10,99 $/mois pour les utilisateurs éligibles.

Il existe également une version familiale de l'offre Basic au prix de 16,99 $ par mois. Spotify continue de proposer Premium Duo (15,99 $/mois) et Premium Family (19,99 $/mois) pour les comptes multi-utilisateurs.



Mais ce n'est pas tout, Spotify propose aussi un accès aux livres audio à 9,99 $ par mois, qui donne droit à 15 heures de livres audio par mois. Avec lui, la musique est ponctuée de publicités.



Bref, un vrai bazar, contrairement à Apple Music qui n'a que trois offres : étudiants, normal ou famille.

