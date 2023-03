Succès : Apple Music Classical est numéro 1 sur l'App Store

"Une application dédiée à la musique classique ? Mais ça va faire un bide", voilà ce qu'on pouvait entendre quelques mois avant le lancement de l'application Apple Music Classical. Heureusement, la firme de Cupertino a encore vu juste avec cette stratégie dans le domaine du streaming, Apple Music Classical est un énorme succès sur l'App Store avec une masse de téléchargements !

Apple Music Classical est très populaire sur l'App Store

La musique classique a trop souvent été sous-estimée et pas assez mise en avant sur les principaux services de streaming dans le monde. Apple a décidé de révolutionner l'approche de ce style de musique en proposant aux abonnés Apple Music une application dédiée à la musique classique et qui apporte au passage de nombreux avantages. On pense par exemple à :

Plus de 5 millions de titres

Des playlists en Audio Spatial et Lossless

Des licences uniques qu'aucun concurrent ne possède

Des œuvres d'art originales venant d'artistes de renom

Des portraits sur : Ludwig van Beethoven, Frédéric Chopin et Jean-Sébastien Bach...

Des biographies, des notes éditoriales, des informations détaillées et précises

Une recherche améliorée de l'application qui permet aux utilisateurs de rechercher du contenu par compositeur, morceau, chef d'orchestre, numéro de catalogue et d'autres critères

Une compatibilité AirPlay

Ainsi qu'une multitude d'autres atouts...

Sans surprise, tout le travail d'Apple autour de son application Apple Music Classical a porté ses fruits, "l'extension" dédiée à la musique classique a été téléchargée un grand nombre de fois au point où l'application se trouve aujourd'hui en tête des apps gratuites les plus téléchargées sur l'App Store.

Cette tendance se constate aussi à l'étranger dans de nombreux pays en Europe et aux États-Unis où l'application domine le classement des applications les plus populaires.

Est-ce que cette tendance va durer dans le temps ? Dans le passé, nous avons vu plein d'applications connaître un grand succès quelques jours/semaines après le lancement puis disparaître progressivement du "top" de l'App Store.



Ce qui pousse aujourd'hui les gens à télécharger massivement Apple Music Classical, c'est sans aucun doute parce que l'application est gratuite avec l'abonnement Apple Music Famille et Apple Music Individuel. Profiter d'un grand catalogue de plus de 5 millions de titres (avec des exclusivités) sans frais supplémentaires, ça a quand même de quoi attirer l'attention.



Les prochaines étapes pour Apple Music Classical sera l'arrivée d'une application sur le Play Store de Google et pourquoi pas d'une version iPadOS, tvOS et macOS. Bien sûr, on y retrouvera les mêmes avantages que sur la version iOS !

