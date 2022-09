Amazon n'a pas attendu le 15 septembre pour augmenter le prix de son abonnement Prime

Souvenez-vous, le 26 juillet 2022, les utilisateurs d'Amazon France apprenaient avec une certaine amertume que l'abonnement annuel Amazon Prime passait de 49€ à 69€. Le géant américain avait justifié cette augmentation par les coûts supplémentaires générés par les livraisons et tous les autres frais que peuvent engendrer les services inclus dans l'abonnement. Officiellement, les clients avaient jusqu'au 15 septembre pour profiter du cycle à 49€ par an, cependant surprise... Amazon n'a pas respecté sa promesse !

L'augmentation tarifaire d'Amazon Prime arrive plus tôt que prévu

Quand Amazon France a annoncé une augmentation de son abonnement Prime, énormément de clients ont compris qu'il était possible de profiter d'une année supplémentaire à 49€ en resouscrivant un cycle d'abonnement de 12 mois avant le 15 septembre 2022. Cette technique a fait beaucoup de bruit au point que de grands médias et même des chaînes de TV n'ont pas hésité à partager cette astuce.



Sans prévenir personne, Amazon a décidé d'avancer la date fixée au 15 septembre, ce qui va évidemment empêcher toutes les personnes qui comptaient repartir pour une année à 49€ en résiliant puis resouscrivant un abonnement Prime avant le 15 septembre.

Le géant américain vient d'activer les souscriptions au nouveau prix, mais pas pour tout le monde, voici comment cela se déroule à l'heure actuelle :

Votre renouvellement automatique d'Amazon Prime se déclenche avant le 15 septembre ?

Vous êtes toujours éligible à l'ancien tarif de 49€ par an. Cependant, ce sera la dernière année, votre renouvellement en 2023 passera au prix de 69€ par an, c'est inévitable.

Vous êtes toujours éligible à l'ancien tarif de 49€ par an. Cependant, ce sera la dernière année, votre renouvellement en 2023 passera au prix de 69€ par an, c'est inévitable. Vous aviez prévu de vous désabonner puis de vous réabonner à l'ancien tarif avant le 15 septembre ?

Vous n'êtes plus éligible à l'ancien tarif de 49€ par an. Votre resouscription se fera au prix de 69€ par an, il n'y a pas d'autres choix et pas de contournement possible.

Vous n'êtes plus éligible à l'ancien tarif de 49€ par an. Votre resouscription se fera au prix de 69€ par an, il n'y a pas d'autres choix et pas de contournement possible. Vous n'avez jamais eu de compte Amazon Prime et vous souscrivez maintenant ?

Le tarif de votre abonnement annuel sera de 69€. Il est impossible d'obtenir l'ancien tarif.

En ce qui concerne l'abonnement Amazon Prime à renouvellement mensuel, il passe également au nouveau prix, soit 6,99€/mois dès aujourd'hui. À noter que si votre renouvellement a lieu avant le 15 septembre, vous aurez le tarif plus cher dès le mois d'octobre.



Même avec cette augmentation tarifaire de 42% pour le prix annuel et de 17% pour le prix mensuel, l'abonnement Amazon Prime reste tout de même attractif, n'oublions pas qu'il vous permet de bénéficier de la livraison gratuite le soir même et en 1 jour ouvré. Vous profitez par ailleurs de Prime Video, d'Amazon Music Prime, d'un abonnement Prime Gaming offert sur Twitch, des jeux offerts tous les mois sur gaming.amazon.com...

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.