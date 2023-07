Bouygues Telecom ajoute 6 mois d'abonnement à Amazon Prime et Universal+ à ses Bbox

Avec la concurrence toujours plus importante de Free avec sa Freebox Delta et SFR avec sa Box 8X, Bouygues Telecom a décidé de faire évoluer ses offres Bbox en signant deux nouveaux accords. L'un est avec Amazon, l'autre avec le groupe Universal pour son service de streaming Universal+. Découvrez les nouvelles options qui sont proposées dès aujourd'hui si vous souscrivez une Bbox Must ou une Bbox Ultym.

Bouygues passe au niveau supérieur

Aujourd'hui, lorsqu'on souscrit à une offre internet pour son domicile, on vérifie le débit descendant et montant que l'on pourra avoir en priorité, la quantité de chaînes de TV disponibles et les services "extra" qui permettront de faire des économies. Si à ce petit jeu Free est largement au-dessus avec sa Freebox Delta et la Fibre 8 Gbit/s accompagné de Netflix Essentiel et Amazon Prime sans limites de durée, la concurrence essaie de faire comme elle peut pour tenter de rivaliser.



Bouygues Telecom vient d'annoncer cet après-midi de la nouveauté dans ses offres Bbox Must et Bbox Ultym, le FAI annonce inclure pendant une durée de 6 mois les abonnements Amazon Prime et Universal+ qui viendront rejoindre Disney+ aussi accessible gratuitement pendant 6 mois.

Les deux options sont sans engagement, du côté d'Amazon Prime, vous retrouvez :

La livraison prioritaire gratuite sur des milliers d’articles éligibles en France

L'accès à des films et des séries avec Prime Vidéo

L'accès à Amazon Music Prime

L'accès à Prime Reading

L'accès à Prime Gaming

En ce qui concerne Universal+, le partenariat entre Bouygues et le groupe Universal vous permettra d'accéder à la totalité du catalogue avec des contenus 13ème Rue, Syfy, E! ou encore Dreamworks. Ce service de streaming globalise à l'heure actuelle l'équivalent de plusieurs milliers d'heures de films, séries, TV réalité et documentaires.



Les deux options sont bien sûr sans engagement, vous pourrez bloquer le renouvellement automatique à l'issue des 6 mois d'abonnement. Ce que l'on regrette quand même, c'est que Bouygues Telecom n'arrive pas à négocier avec Amazon un accès permanent à Amazon Prime dans son offre la plus chère.



Actuellement, la Bbox Must est disponible au tarif de 26,99€/mois pendant 1 an puis 41,99€, les abonnés bénéficient de la fibre 1 Gbit/s, du WiFi 6, de plus de 180 chaines et d'un boitier TV compatible 4K et Dolby Atmos.



En ce qui concerne la Bbox Ultym, comme son nom l'indique, il s'agit de l'offre la plus "premium", vous retrouvez la fibre jusqu'à 2 Gbit/s, le WiFi 6E de dernière génération, de plus de 180 chaines TV et d'un boitier TV compatible 4K et Dolby Digital+. Cet abonnement vous coûtera 32,99€/mois pour la première année puis 50,99€/mois.

#Nouveau 📢 Bouygues Telecom enrichit ses offres Bbox must et ultym en ajoutant Prime offert pendant 6 mois puis 6€99/mois sans engagement pour les nouveaux clients. Pour profiter dès maintenant du meilleur des #WiFi et du divertissement 👇



Cc @PrimeVideoFR — Bouygues Telecom (@bouyguestelecom) July 10, 2023

