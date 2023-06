Bouygues Telecom : 100 Go en 5G à 10,99€/mois, c'est possible !

Si vous êtes actuellement en recherche d'un nouveau forfait mobile avec la 5G intégrée, une grosse quantité de Go en France et en Europe, nous avons le forfait qu'il vous faut. Avec une enveloppe de 100 Go en 4G et 5G en France et 50 Go à l'étranger pour seulement 10,99€/mois, Bouygues Telecom a décidé de nous faire plaisir et pour une fois... ce n'est pas à travers les offres B&You !

100 Go en 4G/5G, le bon plan de Bouygues Telecom

Comme chaque année avant les vacances d'été, les opérateurs mettent le paquet en proposant des offres mobiles très attractives aux abonnés de la concurrence. C'est le cas chez Bouygues Telecom en ce moment qui souhaite attirer l'attention avec une offre choc à un tarif très intéressant.

Pour une durée temporaire, Bouygues présente dans ce forfait :

100 Go en 5G

Appels, SMS et MMS illimités en France, depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

50 Go utilisables depuis l'Europe, DOM, Andorre et la Suisse

Le prêt gratuit d'un téléphone en cas de panne, perte, vol ou casse

Solutions sécurité smartphone (Norton inclus 24 mois)

Ce forfait ne s'inscrit pas dans la politique de B&You où tout est sans engagement, vous aurez un engagement de 12 mois pendant la période promotionnelle, puis dès que votre forfait dépasse le 12e mois, vous passerez sans engagement à 25,99€/mois.



Au niveau du tarif, le forfait est disponible à 10,99€/mois pour la première année (uniquement aux abonnés Bbox) ou 15,99€/mois pour ceux qui ne sont pas abonnés à la box de Bouygues Telecom. Quoi qu'il se passe, vous bénéficiez d'une belle remise sur les 12 premiers mois de votre forfait mobile !

