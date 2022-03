1 an d'abonnement offert à Deliveroo Plus aux abonnés Amazon Prime

Vous êtes dans un secteur éligible aux livraisons Deliveroo et vous êtes abonnés à Amazon Prime, ne bougez plus, nous avons un bon plan pour vous. Le spécialiste de la livraison de repas vient de conclure un partenariat exceptionnel avec le géant américain Amazon, cela consiste à vous offrir l'abonnement Deliveroo+ sur une... très longue période !

Deliveroo & Amazon

Depuis ce matin, Deliveroo propose à tous ses utilisateurs de souscrire une offre promotionnelle pour profiter de l'abonnement Deliveroo Plus gratuitement pendant une durée de 12 mois. Pour cela, il suffit d'avoir un compte Deliveroo, mais aussi d'être abonné à Amazon Prime qui coûte 49€ par an. Si vous remplissez ces deux conditions, vous pouvez rejoindre tout de suite cette offre très avantageuse.



Pour cela, voici le chemin à suivre :

Ouvrez l'application Deliveroo sur votre smartphone

Appuyez sur le bonhomme en haut à droite

À cet endroit, vous aurez un lien promotionnel "Deliveroo Plus offert avec Amazon Prime", il est nécessaire d'accéder à cette rubrique pour créer un lien entre votre compte Deliveroo et votre compte Amazon. L'application de livraison de repas récupèrera alors deux informations importantes : l'adresse mail de votre compte Amazon et le statut de votre abonnement.

En temps normal, le Deliveroo Plus consiste à offrir les frais de livraison dès que le total de la commande atteint 12€, cependant l'offre conclue avec Amazon est moins intéressante... Puisqu'il faut un minimum de commande de 25€ pour avoir les frais de livraison offerts.

À noter que le Deliveroo Plus permet également des offres spéciales chez les restaurateurs qui se trouvent à proximité de votre localisation.

Cette offre est accessible à tous les utilisateurs, même ceux qui paient en ce moment un abonnement Deliveroo Plus ou qui ont résilié récemment.

Pour Deliveroo cela n'est pas gênant puisque la perte de votre abonnement payant se transformera en des commandes qui auront une plus grosse valeur (comme le minimum pour la livraison gratuite est de 25€).



À noter que l'abonnement Deliveroo Plus peut être interrompu à tout moment si votre compte Amazon Prime n'est pas renouvelé.

L'offre est sans engagement, si vous changez d'avis en cours de route, vous pouvez stopper vos avantages directement.



Deliveroo n'a pas communiqué de date limite concernant cette offre, celle-ci pourrait toutefois rester présente sur une longue durée. Si vous ne connaissez pas Deliveroo, l'application vous permet de profiter des livraisons de nombreux restaurants dont les McDonald's, KFC, Burger King, Quick, Five Guys...



