Amazon Prime Video : des pubs ou une augmentation de prix, il va falloir choisir

Amazon Prime Video a publié un communiqué de presse dans lequel il dévoile un changement majeur pour 2024. L'année prochaine, il y aura encore plus de publicités sur la plateforme et il faudra payer pour s'en débarrasser ou bien faire avec.

Lassant…

Non content d'avoir haussé le prix d'Amazon Prime il y a un an, la société milliardaire va bientôt remettre le couvercle. À partir de 2024, les abonnés devront se farcir encore plus de publicités sur la plateforme. Dans son communiqué, Amazon justifie cette décision par le traditionnel discours de l'investissement massif qui permettra à terme d'offrir encore plus de films et séries de qualité aux utilisateurs.

Afin de ne pas trop recevoir de critiques, on promet un ajout de publicités "raisonnable" qui sera toujours moins intrusif que sur la télévision traditionnelle ou chez les concurrents. Également, une nouvelle option permettra de supprimer ces publicités en échange d'un paiement mensuel supplémentaire de 2.99 $ (prix inconnu en France pour le moment). Une sorte d'augmentation déguisée.



Depuis toujours, Prime Video diffuse de la publicité avant le lancement d'un contenu. Avec ce nouveau système, atendez-vous à en avoir en plein milieu de votre film ou série. Il est d'ailleurs fort probable qu'il ne soit pas possible de la passer. Tous les pays disposant du service sont concernés.

