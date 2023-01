Le prix des apps va augmenter sur l'App Store au Royaume-Uni et dans six autres pays

À partie du 13 février, les prix vont augmenter sur l'App Store de sept pays, dont le Royaume-Uni. Une pratique qui a déjà touché l'Europe il y a quelques mois et qui permet à Apple de contrer l'inflation. Pour les développeurs et utilisateurs en revanche, c'est la douche froide.

Changements fiscaux et de prix à venir pour les applications et les achats intégrés

Après l'Europe et la France en octobre dernier, c'est au tour du Royaume-Uni et de six autres pays de voir les prix s'envoler sur l'App Store. Dès le 13 février prochain, Apple va mettre en place une hausse des tarifs pour s'aligner sur la valeur de la monnaie locale, des taxes et du taux de change.



Face à la crise économique mondiale, les différentes monnaies peinent à rivaliser avec le dollar américain et Apple ne se fait pas prier pour ajuster les prix en conséquence. Dans son communiqué, la marque explique que cette démarche est nécessaire pour conserver des prix "égalisés dans toutes les vitrines".

C'est surtout un moyen brutal, mais efficace, pour ne pas trop perdre d'argent sur les ventes d'appareils et les différentes taxes prélevées, comme celles de 30 % ou 15 % sur l'App Store. À noter que seul l'Ouzbékistan a le droit à une diminution des prix des apps sur la boutique de la pomme.

Liste des sept pays impactés :

Royaume-Uni

Colombie

Égypte

Hongrie

Nigeria

Norvège

Afrique du Sud

Côté positif, on note une augmentation des recettes perçues par les développeurs situés au Cambodge, au Kirghizistan, en Indonésie, à Singapour, en Corée du Sud, au Tadjikistan, en Thaïlande et en Ouzbékistan.



Enfin, l'Irlande, le Luxembourg, Singapour et le Zimbabwe n'ont pas la fameuse augmentation de prix des apps mais doivent composer avec des réductions/augmentations du taux de taxe/imposition.