L'Apple Store de Battersea au Royaume-Uni est ouvert et il n'est pas du tout comme les autres

Ça ne s'arrête jamais, Apple continue d'augmenter sa présence physique dans le monde à travers les ouvertures d'Apple Store qui sont toujours plus nombreuses. Si on retrouve beaucoup de boutiques dans des endroits très luxueux et parfois avec une architecture inédite, c'est la première fois qu'Apple ouvre un Apple Store dans une ancienne centrale électrique !

L'Apple Store de Battersea est ouvert et il a attiré beaucoup de monde

L'Apple Store de Battersea qui est ouvert depuis hier est le 40e Apple Store du Royaume-Uni. Pour cette occasion très spéciale, de nombreux clients Apple et journalistes ont fait le déplacement afin d'assister à l'inauguration de la nouvelle boutique. L'emplacement choisi par Apple est un peu spécial, car l'entreprise a sélectionné une ancienne centrale électrique de Battersea, bien sûr, l'Apple Store n'occupe pas toute la superficie de la centrale, mais uniquement le rez-de-chaussée dans la Turbine Hall A.



Quatre piliers en briques datant des années 1930 sont restés en place dans l'agencement de la boutique et le plafond est soutenu par des poutres en acier apparentes. Le Genius Bar, l'espace flexible pour le matériel, l'Apple Watch Studio et la zone de retrait sont tous délimités par la structure en bois superposée des étagères et par un éclairage repensé. Le nouvel agencement d'Apple améliore l'accessibilité du magasin en rendant le périmètre plus spacieux. En ce qui concerne l'acoustique du magasin, cela a été amélioré grâce à de nouvelles baffles acoustiques montées au plafond.

Au vu de la superficie de l'ancienne centrale électrique, Apple a également eu de la place pour y installer son siège social au Royaume-Uni. En plus des nombreux salariés dédiés à l'Apple Store, on retrouvera aussi 3 000 employés qui travailleront quotidiennement dans les bureaux afin de gérer et surveiller l'activité d'Apple dans le pays.

Au total, Apple occupe 40% de la centrale électrique, soit les 6 premiers étages.



L'année dernière, Tim Cook exprimait son enthousiasme à l'idée qu'un Apple Store ouvre ses portes dans cette centrale électrique :

Apple fait partie de la communauté londonienne depuis plus de 40 ans, et nous sommes ravis de réunir bientôt certaines de nos équipes dans la centrale électrique historique de Battersea. Autrefois source d'énergie pour une grande partie de Londres, la transformation de ce bâtiment honore le passé de Londres et célèbre son avenir. Nous sommes si heureux d'en faire partie.

L'ancienne centrale électrique comprend maintenant 253 appartements centrés sur un "jardin carré dans le ciel", un théâtre et un cinéma de 2 000 places, trois étages de magasins, des bars et des restaurants, un hall de restauration de 2 230 m², et bien d'autres choses encore, en plus des bureaux et du magasin d'Apple.

Source