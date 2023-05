Le tout premier Apple Store ouvert en 2001 par Steve Jobs va déménager !

Il est symbolique, il représente le point de départ du gigantesque réseau d'Apple Store qui s'est propagé partout dans le monde. L'Apple Store du Tysons Corner Center en Virginie qui a été la première boutique d'Apple à ouvrir en 2001 avec la présence du cofondateur Steve Jobs va déménager. La firme de Cupertino parle d'un nouveau chapitre qui s'ouvre pour cet Apple Store très spécial !

En 2001, Steve Jobs présentait au monde entier le premier Apple Store, une boutique révolutionnaire qui avait pour mission de faire découvrir à des milliers de personnes quotidiennement les derniers produits Apple. Ce premier contact physique entre Apple et sa clientèle, Steve Jobs le présentait comme le début d'une nouvelle ère où les appareils Apple devenaient instantanément accessibles après leurs annonces aux clients, qu'ils connaissent ou non la marque.



En 22 ans de bons et loyaux services, l'Apple Store située au Tysons Corner Center en Virginie aux États-Unis a connu de multiples rénovations et améliorations dans son architecture, cependant, c'est la première fois que la boutique déménage. Un moment historique que fait remarquer Apple sur un mur temporaire qui cache l'entrée de la boutique dans le centre commercial.

À travers un message, Apple s'adresse directement aux clients :

La boutique restera toujours dans le centre commercial, mais va changer d'étage afin de bénéficier d'un espace plus grand. Comme il y a peu d'Apple Store en Virginie, le magasin est très sollicité, ce qui complique la capacité à pouvoir accueillir tous les clients qui souhaitent découvrir et acheter des produits Apple, comme pour la fête des mères.



The first-ever @Apple store opened 22 years ago here at Tysons Corner Center! Apple now begins their next chapter with us, with a newly-reimagined space coming soon. We feel proud to be a part of their story. pic.twitter.com/hiwiWBM1vs