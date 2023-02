Molotov n'est pas fair-play avec ses anciens clients

Carplay et CarKey

Une décision difficile qui devrait malheureusement entraîner de nombreuses désinscriptions. S'il est vrai que la différence (2 €) n'est pas énorme, elle reste tout de même problématique dans une période où tous les prix "partent en vrille". Sans parler de la méthode utilisée. Grosso modo, il faut maintenant payer 5.99 € par mois pour avoir accès à un service qui était gratuit il y a encore quelques années. Sans oublier l'ancienneté qui n'offre plus d'avantages dorénavant.

Une stratégie qui avait de quoi séduire les anciens clients, mais qui vient visiblement d'être annulée. Comme rapporté par certains d'entre vous, Molotov vient de faire parvenir un mail à tous les clients concernés pour leur annoncer qu'ils allaient comme les nouveaux devoir payer plein tarif. En effet, l'entreprise a supprimé son offre Plus, ce qui oblige les abonnés à passer sur l'offre Extra. Conséquence, le seul prix restant est de 5.99 €. Un procédé qui devrait faire pas mal parler sur les réseaux, bien que cela n'y change strictement rien.

Le service français Molotov vie des heures bien compliquées. Autrefois gratuit pour les chaînes de la TNT, il est maintenant dans l'obligation de proposer des offres payantes pour continuer à diffuser certaines chaînes dont les principales comme TF1 , M6 ou encore W9 . L'été dernier, le service a modifié ses offres en proposant une nouvelle formule Extra à 5.99 €/mois et en augmentant le prix de la formule Plus de 2 € pour les nouveaux abonnés uniquement.

Molotov est actuellement en train d'annoncer à ses fidèles abonnés que l'offre Plus va disparaître. Conclusion, ceux qui profitaient du tarif réduit de 3.99 € vont être forcés de payer 5.99 € par mois ou d'aller voir ailleurs. Une décision radicale, mais sûrement nécessaire pour la pérennité de l'entreprise.

