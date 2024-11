Molotov victime d'une cyberattaque : 10 millions de comptes compromis

La vague de cyberattaques qui frappe les entreprises françaises ne faiblit pas. Après Picard, Boulanger, Free, SFR ou encore Cultura, c'est au tour de Molotov d'annoncer une importante fuite de données. La plateforme de streaming française, qui permet de regarder la télévision sur différents supports connectés, a confirmé avoir été victime d'une intrusion dans ses systèmes d'information au cours du mois d'octobre 2024. Une situation préoccupante qui s'inscrit dans un contexte de multiplication des attaques informatiques.

Une fuite de données massive mais limitée

L'incident de sécurité a permis aux pirates d'accéder à pas moins de 10,8 millions d'adresses email. Si ce chiffre impressionnant ne correspond pas nécessairement au nombre exact d'utilisateurs concernés (certains pouvant avoir créé plusieurs comptes), il révèle l'ampleur de la brèche. Les données dérobées comprennent potentiellement les noms, prénoms et dates de naissance des utilisateurs ayant renseigné ces informations lors de leur inscription. On ne sait pas encore si ces données sont activement exploitées.



Molotov se veut toutefois rassurant en précisant qu'aucune donnée bancaire ni mot de passe n'a été compromis lors de cette intrusion. L'entreprise affirme avoir pris des mesures immédiates pour sécuriser les systèmes et contenir la fuite. Une plainte a été déposée et la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) a été notifiée, conformément aux obligations légales.

Cette nouvelle affaire s'ajoute à une série d'incidents similaires touchant les entreprises françaises. Récemment, Picard annonçait la compromission des données de 45 000 membres de son programme de fidélité. De même, l'opérateur Free a récemment beaucoup fait parler de lui suite à une fuite de données massive comprenant des informations bancaires et d'identité. Une tendance inquiétante qui souligne l'importance croissante de la cybersécurité et des bonnes pratiques en matière de données personnelles. Si vous recevez beaucoup d'appels non sollicités ou du spam dans vos mails, vous savez maintenant d'où cela peut venir.

🚨🔴CYBERALERT, 🇫🇷FRANCE🔴 | MolotovTv a prévenu ses abonnés d'une intrusion dans ses systèmes d'information... exposant leurs données



Dans un mail envoyé à ses abonnés, la plateforme de distribution de chaînes tv, MolotovTv informe ses abonnés que certaines de leurs données… pic.twitter.com/Bm3n9bwOmY — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) November 13, 2024

