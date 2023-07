10 millions de personnes ont rejoint Threads, mais...

Le nouveau réseau social de Meta, Threads, a connu un lancement en grandes pompes ce matin. L'entreprise américaine a annoncé plus de 10 millions d'inscriptions au service, en seulement quelques heures.



Cette popularité est due en grande partie à la promotion croisée avec Instagram. Après avoir téléchargé l'application sur l'App Store, les utilisateurs d'Instagram peuvent s'inscrire à Threads en un seul clic - avec le même nom d'utilisateur - et un badge Threads apparaît sur leur profil Instagram.

Threads va-t-il durer ?

Le lancement de Threads n'est pas du au hasard, Mark Zuckerberg ayant saisi l'opportunité laissée par Twitter. Depuis son rachat, certaines décisions controversées ont poussé une partie des utilisateurs à aller voir ailleurs, comme chez Mastodon ou BlueSky. Si cela n'a pas affecté l'oiseau bleu, ce dernier ayant même connu un record d'inscription début 2023, la récente limitation de visionnage de tweets a poussé Meta a accéléré le lancement de Threads. Le géant n'hésite pas à reprendre tout ce qui marche...



Mark Zuckerberg a copié la fonction Reels de TikTok, la fonction Story de Snapchat, la coche bleue payante de Twitter et finalement l'ensemble de l'application Twitter.

Threads se place comme la seule alternative possible à Twitter. Mais plutôt que de l'affilier à Facebook, Meta a préféré associer Threads à Instagram. Une stratégie intelligente qui permet de profiter de la meilleure image du réseau photo. De plus, l'intégration d'Instagram facilite grandement l'accès au service, contrairement à Mastodon, dont l'expérience est beaucoup plus confuse.



Pour le démarrage, Instagram a également encouragé un grand nombre de célébrités et de marques à créer un profil Threads. On trouve ainsi des comptes officiels importants comme Netflix, Shakira et autre.

Tous les voyants sont au vert pour ce premier jour, mais il reste à voir comment Threads sera accueilli au cours des semaines et des mois à venir. Le taux de rétention sera scruté de près, tout comme la politique de modération. Pour le moment, il n'y a pas non plus de publicités, mais cela devrait vite changer. Rappelons enfin que les données collectées sont très nombreuses, dans la plus pure tradition de Meta.



Les premiers avis sur Threads sont majoritairement positifs, mais il manque encore pas mal de fonctionnalités comme l'ajout d'une option de filtre chronologique, un accès web complet, des apps PC / Mac, etc. La forte dépendance avec Instagram est également critiquée.



Instagram a également promis que Threads participerait au "fediverse", bien que cette information ne soit pas encore disponible. Bientôt, Threads devrait être compatible avec le protocole ActivityPub utilisé par Mastodon, afin que les utilisateurs puissent se suivre les uns les autres à travers les réseaux et migrer librement leurs données, s'ils le souhaitent.

Télécharger l'app gratuite Threads