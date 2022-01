Netflix n'est plus très loin des 10 millions d'abonnés en France

Toujours leader sur le marché du streaming dans le monde, Netflix continue sa croissance en France avec l'arrivée permanente de nouveaux abonnés tous les mois. Ce qui avantage aujourd'hui Netflix, c'est sa diversité de films, séries et documentaires. De plus, Netflix motive maintenant les souscriptions avec des jeux vidéos... Oui parce que désormais, Netflix, c'est aussi du streaming de jeux sur nos smartphones !

Netflix va bientôt franchir les

10 millions d'abonnés

Selon les déclarations d'une source anonyme qui s'est confiée aux Échos, Netflix réalise des performances exceptionnelles en France, malgré la concurrence devenue largement plus agressive comparée à plusieurs années en arrière. Le service de streaming a dépassé les 9 millions d'abonnés depuis plusieurs mois et s'approche progressivement de la barre symbolique des 10 millions !



Visiblement, les hausses de prix qu'a connu à plusieurs reprises Netflix ces dernières années ne semblent pas inquiéter plus que cela les Français qui continuent à souscrire massivement tous les mois.

Netflix peut être fière de ce qui a été réalisé en France, le service est arrivé en 2014 et a rapidement attiré l'attention avec d'importantes campagnes marketing et avec des programmes originaux incontournables.

En 5 ans, Netflix a gagné 1 million d'abonnés par an, ce qui représente un bel exploit quand on compare à certains concurrents comme Apple TV+ ou Prime Vidéo qui rencontrent du succès, mais jamais d'une manière comparable à Netflix.

Ce qui a aussi aidé à rendre Netflix populaire en France, ce sont les différents partenariats qu'a signés le géant américain.

Aujourd'hui, vous pouvez retrouver Netflix chez tous les fournisseurs d'accès à internet depuis le boîtier TV qui vous est fourni. Certains FAI vont même jusqu'à inclure l'abonnement Netflix Essentiel dans votre abonnement, c'est le cas par exemple de Free avec son offre Freebox Delta.

Cette grande accessibilité et les différentes collaborations ont sans aucun doute propulsé Netflix vers les sommets.

221 millions d'abonnés dans le monde

Dans les derniers résultats trimestriels de 2021, Netflix a confirmé posséder 221 millions d'abonnés partout dans le monde, ce chiffre est en progression de 8,9% par rapport au T4 2020. Les augmentations tarifaires ont beaucoup aidé le leader du streaming, cela a permis de générer un chiffre d'affaires de 7,7 milliards de dollars en seulement un trimestre.

Bien sûr, une grande partie de la somme sert à financer les futures créations originales qui apparaitront dans le catalogue, la dépense est colossale. Le résultat net de ce chiffre d'affaires est de 607 millions de dollars.

Dans les commentaires avec ses résultats financiers, Netflix a admis que le cinéma était très important pour les abonnés. La direction reconnait que c'est pour cette raison que le choix a été fait de travailler avec les plus grands réalisateurs et producteurs dans le monde.

Netflix a remarqué que le casting peut créer la différence sur la popularité du contenu, c'est pour cela que le service de streaming n'hésite plus à consacrer un budget spécial à certaines productions originales pour attirer des stars du grand écran.

Au quatrième trimestre, nous avons fait un grand pas en avant dans ce domaine en proposant la plus grande sélection de films jamais réalisée. Notre superproduction Red Notice (avec Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds) est rapidement devenue notre lancement de film le plus populaire de tous les temps avec 364 millions d'heures de visionnage au cours des quatre premières semaines. Parmi les autres succès de ce trimestre, citons The Unforgivable, avec Dwayne Johnson, Gal Gadolds et Ryan Reynolds.

Netflix se félicite également de constater qu'il n'y a pas que les contenus américains qui rencontrent du succès. Des programmes comme la Casa de Papel ou encore Squid Game deviennent de véritables phénomènes aux quatre coins du monde. Le buzz est partout que ça soit sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les conversations au travail ou à l'école... Netflix adore qu'on parle de ses créations originales !

