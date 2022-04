Netflix perd des abonnés pour la première fois en 10 ans

Netflix a perdu des abonnés pour la première fois depuis plus de dix ans au premier trimestre 2022, selon les chiffres que la société a communiqués lors de la publication de ses résultats financiers cette nuit. Sur le trimestre, le service de streaming numéro un dans le monde a perdu plus de 200 000 abonnés, et les pertes vont se poursuivre d'après le patron.

Netflix perd 200 000 abonnés

C'est un coup dur. Netflix qui prévoyait d'engranger 2,5 millions d'abonnés supplémentaires au premier trimestre 2022, n'a pas atteint cet objectif. Pire, elle a même fini dans le rouge. Dans le détail, la suspension de ses activités en Russie lui a coûté 700 000 abonnés, et les changements de prix aux États-Unis et au Canada a entrainé 600 000 résiliations. Malgré des gains d'utilisateurs sur d'autres marchés, la firme a terminé le trimestre à -200 000 clients, une première depuis son lancement il y a dix ans.

Netflix blâme le partage de compte

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Netflix a déclaré que la croissance des revenus avait "considérablement ralenti", la société attribuant cette baisse à "un grand nombre de ménages partageant des comptes" et à la "concurrence". Netflix estime que ses 222 millions de foyers payants partagent leurs comptes avec 100 millions de foyers supplémentaires qui ne sont pas monétisés. 40% des personnes qui regardent le service ne payent pas...

Un changement de modèle économique en vue

Pour l'avenir, Netflix a déclaré qu'elle prévoyait de mettre en œuvre "une monétisation plus efficace du partage entre plusieurs ménages", ce qui laisse supposer que Netflix adoptera bientôt des mesures pour empêcher le partage des comptes. En mars, Netflix a commencé à tester un coût supplémentaire pour ceux qui partagent leur compte Netflix.



Sur les marchés test actuels de Netflix (Chili, Costa Rica et Pérou), les clients doivent payer un surcoût pour partager leur compte avec deux personnes extérieures à leur foyer. Lors du lancement du test, Netflix a déclaré qu'il s'efforçait de "comprendre l'utilité de ces deux fonctionnalités" avant d'apporter des changements dans d'autres pays.



Netflix a toujours inclus dans ses conditions générales d'utilisation une clause empêchant l'utilisation des comptes par plusieurs ménages, mais jusqu'à présent, le service ignorait le partage des mots de passe qui s'est notamment démocratisé grâce à des plateformes comme Spliiit. Pour renflouer les caisses, Netflix a également récemment adopté de nouvelles hausses de prix, et un plan de streaming 4K est facturé 20 dollars par mois outre-Atlantique, ce qui devrait bientôt arriver en France et en Europe. Netflix est donc quatre fois plus cher qu'Apple TV+ ou Amazon Prime, et plus de deux fois plus cher que Disney+. D'ailleurs, le service de Reed Hastings est le seul qui fait payer un prix différent selon la qualité.

Un abonnement avec de la publicité

Au deuxième trimestre de 2022, Netflix prévoit de perdre deux millions d'abonnés payants supplémentaires. Pour endiguer les pertes le PDG de Netflix a déclaré qu'en plus de s'attaquer au partage des mots de passe, l'entreprise envisageait de proposer un plan plus abordable, financé par la publicité, d'ici un an ou deux.

