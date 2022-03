Netflix veut vous faire payer le partage de votre compte

Alban Martin

Netflix intensifie ses efforts pour lutter contre le partage des comptes sur sa plateforme. Comme l'a annoncé la société dans un billet de blog, Netflix commence à tester une nouvelle option complémentaire pour les clients qui permet de partager "facilement et en toute sécurité" son mot de passe avec des personnes extérieures à la maison, mais il faudra "payer un peu plus". Oui, vous avez bien lu.

Le partage de mot de passe Netflix pourrait prendre fin

Chengyi Long, directeur de l'innovation produit chez Netflix, a écrit dans le billet de blog :

Nous avons toujours fait en sorte qu'il soit facile pour les personnes qui vivent ensemble de partager leur compte Netflix, avec des fonctionnalités telles que des profils séparés et des flux multiples dans nos plans Standard et Premium. Bien que ces fonctionnalités aient été extrêmement populaires, elles ont également créé une certaine confusion quant à savoir quand et comment Netflix peut être partagé. En conséquence, les comptes sont partagés entre les ménages - ce qui a un impact sur notre capacité à investir dans de nouvelles séries et de nouveaux films pour nos membres.

Cette nouvelle fonctionnalité "ajouter un membre supplémentaire" permettra aux abonnés "Netflix Standard" et "Netflix Premium" d'ajouter "des comptes subsidiaires pour un maximum de deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas." Chacune de ces personnes obtiendra son propre profil et des recommandations personnalisées - ainsi que son propre identifiant et mot de passe.

Combien cela coûtera-t-il ? Netflix teste cette fonctionnalité au Chili, au Costa Rica et au Pérou. L'ajout d'un "sous-membre" coûtera 2380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou. Ce serait donc probablement 3 ou 4 € chez nous.



Sur ces trois marchés, Netflix informera les abonnés qui "partagent leur compte en dehors de leur foyer" de cette nouvelle option. Un membre "peut être invité à vérifier son compte uniquement si un appareil extérieur à son foyer se connecte à son compte". À partir de là, l'utilisateur pourrait être invité à vérifier la connexion "en envoyant une vérification."



Comme vous pouvez le voir, les détails sur la mise en œuvre sont encore un peu flous. Netflix n'a pas non plus de détails sur quand, ou si, il prévoit d'étendre ce "test" en dehors de ces trois pays.



Outre la répression du partage des mots de passe par une technique plutôt rusée, Netflix teste également la possibilité de "permettre aux abonnés de transférer des profils d'utilisateur vers de nouveaux comptes". De quoi se faire payer un abonnement par un ami, puis un autre par exemple.



L'année dernière, la société a lancé un test dans lequel elle demandait aux utilisateurs qui ne "vivent pas avec le propriétaire de ce compte" de créer leur propre compte pour continuer à regarder des films. Il s'agit donc de l'étape suivante du géant américain qui cherche par tous les moyens à renflouer ses caisses, la firme ayant augmenté (une fois de plus) ses prix en Irlande tout récemment avec plus de 20€ le forfait premium.



Si vous désirez faire baisser la note, consultez notre article sur Spliiit qui permet de partager ses abonnements.