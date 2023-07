Lancement de l’application Threads de Meta : tout savoir sur le nouveau réseau social

C'est désormais officiel, Meta propose sur l'App Store et le Play Store de Google sa première alternative à Twitter appelée Threads. Il s'agit d'un nouveau réseau social qui permet d'interagir avec d'autres utilisateurs via des hashtags, des mentions, des partages... L'interface se rapproche énormément à celle de Twitter et ce n'est pas par hasard, car Meta souhaite que Threads ressemble le plus possible à ce que connaissent les utilisateurs de l’oiseau bleu afin de les attirer.

Threads, an Instagram app est disponible (sauf en Europe)

Si vous résidez en Europe, vous serez probablement déçu, parce que Threads ne sera pas disponible avant un bon moment. En effet, le groupe de Mark Zuckerberg a choisi de ne pas lancer son nouveau réseau social pour l'instant dans les pays européens à cause de la Digital Markets Act (DMA). Toutefois, le lancement a bien eu lieu depuis quelques heures aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie ainsi que dans 100 pays à travers le monde qui peuvent accéder à l'app et créer leur compte dès maintenant pour profiter de Threads !



Sur ce nouveau réseau social lié à Instagram (donc avec le transfert automatique de votre nom d'utilisateur), vous aurez la possibilité de répondre à des publications, de les partager, de les mettre en favoris ou même de créer des messages pour des sujets précis. Le concept est exactement le même que Twitter avec une application fluide, moderne et très rapide.

Comment ça marche Threads

Sur la fiche App Store, voici comment est décrit le nouveau réseau social de Meta :

Threads est l’endroit où les audiences se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et entrer directement en contact avec vos créateurs préféré·es ainsi qu’avec d’autres personnes qui ont les mêmes centres d’intérêt que vous. Vous pouvez aussi créer un groupe de followers fidèles pour partager vos idées, vos opinions et votre créativité avec le monde entier.

Sur Threads, vous pouvez poster des messages d'une longueur maximale de 500 caractères, vous pouvez y ajouter des contenus comme des photos, des vidéos, des liens vers d'autres sites web... En termes de potentiel, Threads paraît nettement plus fort que Mastodon ou encore Bluesky, puisque l'application profite de la connexion avec Instagram, ce qui signifie que les millions de comptes déjà créés peuvent en un seul appui ouvrir un compte Threads.



Pour faire simple, si vous voulez poster des stories, des publications photos/vidéos, vous pouvez continuer à le faire sur Instagram qui est bien plus intéressant pour cela, cependant, si vous souhaitez privilégier une publication de texte avec ou sans lien, Threads sera plus pertinent.



Si vous habitez dans un pays qui a accès à Threads, attention à l'application iOS, grâce à la transparence obligatoire de l'App Store, nous avons pu constater que celle-ci est une véritable pompe aspiration à données personnelles. Meta récupère tout type de données, bien plus que la majorité des réseaux sociaux !

