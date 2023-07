L'application Threads de Meta lancée demain, mais pas en Europe (+ version web)

La tentative de Meta de remplacer Twitter pourrait va démarrer demain, avec le lancement de l'application Threads sur iPhone et Android. Mais si vous êtes pressé, Mark Zuckerberg a ouvert un premier contenu, que vous pouvez déjà consulter sur le web.



Initialement présentée comme une déclinaison textuelle d'Instagram, c'est finalement le remplacement de Twitter qui est désormais en jeu, dixit certains médias. En effet, une partie du public a retourné sa veste contre Elon Musk depuis le rachat de Twitter fin 2022. Supprimant la plupart des barrières mises en place par ses prédécesseurs, le fantasque patron de Tesla et SpaceX a laissé de nombreux acteurs anciennement bannis s'exprimer sur la plateforme. Il s'agit principalement de personnalités jugées nationalistes ou populistes, qui ont provoqué l'ire de l'aile gauche américaine.

Quoiqu'il en soit, Meta a flairé la bonne affaire et a développé à la va-vite une version textuelle d'Instagram. Après un premier aperçu il y a un mois, Threads était censé n'arriver que fin juillet, au mieux.



Devant le mécontentement d'une partie des utilisateurs de Twitter, Mark Zuckerberg a préféré avancer la sortie, notamment suite à la limitation de tweets visibles par jour. Elon Musk a argué qu'il s'agissait de bloquer les robots mais aussi de faire en sorte que les personnes trop accrocs lèvent le nez de leur smartphone.



L'application gratuite Threads est actuellement disponible en pré-commande sur l'App Store (à partir d'iOS 14) et sortira officiellement demain, mais pas partout.



Voici les langues prises en charge :

Anglais, français, allemand, espagnol, croate, danois, finnois, grec, hindi, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, malais, norvégien Bokmål, néerlandais, polonais, portugais, roumain, russe, chinois simplifié, slovaque, suédois, tchèque, tagalog, thaï, chinois traditionnel, turc, ukrainien, vietnamien.

En attendant le 6 juillet, Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a lancé un fil de discussion sur le site officiel de Threads.

Let’s do this. Welcome to Threads. 🔥