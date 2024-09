Threads en Europe ? Nous avons la date de lancement !

Le réseau social Threads a fait beaucoup parler de lui à ses débuts, disponible aux États-Unis et dans de nombreux pays à travers le monde, Threads a raté l'Europe pour son lancement il y a quelques mois. Si les statistiques ont explosé dès les premières semaines de disponibilité, elles n'ont pas tenu sur le long terme, en partie à cause de l'indisponibilité en Europe qui a plombé les statistiques !

Threads en Europe, c'est prévu pour le 14 décembre

Le 14 décembre marque un tournant pour les utilisateurs européens d'Instagram, car c'est la date de lancement tant attendue de Threads dans l'Union européenne. Cette information, initialement repérée par The Verge grâce à des teasers lancés par Instagram, va faire plaisir aux personnes qui ont pu profiter de Threads via une astuce lors de son lancement ou via un VPN.



L'une des tactiques les plus intrigantes d'Instagram pour stimuler l'intérêt pour Threads est le mystérieux compte à rebours sur son site web, exclusivement visible par les utilisateurs européens. Ce compte à rebours, qui se termine le 14 décembre, a créé un buzz, augmentant l'anticipation autour du lancement.

L'histoire de Threads en Europe est marquée par des difficultés réglementaires, retardant son lancement initial prévu en juillet. Cette attente prolongée a engendré un fort intérêt pour l'application, avec des utilisateurs contournant les restrictions lors de ses premiers jours de disponibilité.



Le lancement de Threads en Europe s'annonce comme un événement majeur dans le monde des réseaux sociaux. Avec des stratégies de marketing créatives et une demande croissante, Instagram semble prêt à offrir une nouvelle expérience à ses utilisateurs européens.



