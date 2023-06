Meta va lancer Threads en juillet, son alternative à Twitter

Selon un rapport d'Alex Heath de The Verge, Meta, la société mère de Facebook et d'Instagram, prévoit de lancer son concurrent de Twitter à la mi-juillet. La nouvelle application de micro-blogging, connue en interne sous le nom de "Project 92" et potentiellement baptisée "Threads", fait partie de la stratégie de Meta visant à étendre sa présence dans le paysage des médias sociaux.

Meta veut tacler Twitter

Comme le rapportent nos confrères, Meta a activement contacté des célébrités et des créateurs de premier plan, les invitant à rejoindre la plateforme et leur promettant un environnement bien géré. Cette initiative a conduit Elon Musk à suggérer un combat entre lui-même et Mark Zuckerberg, le PDG de Meta.

L'application à venir devrait faire l'objet d'une promotion au sein d'Instagram, ce qui lui permettra de disposer d'une base d'utilisateurs initiale importante. Les utilisateurs pourront importer les informations de leur compte depuis le réseau photographique (qui s'est transformé en plateforme vidéo), ce qui leur permettra de démarrer rapidement sur Threads. Meta vise à attirer des dizaines de millions d'utilisateurs au cours des premiers mois suivant le lancement de l'application.



Des fuites de captures d'écran du "Project 92" ont fait surface, révélant une interface ressemblant à celle d'Instagram, avec des polices et des icônes similaires. Le slogan de l'application est "What's your take ?" (Quel est votre avis ?). Les utilisateurs auront un flux principal et la possibilité de répondre à d'autres utilisateurs. Les icônes indiquent des fonctions telles que "liker", "retweeter" et la messagerie directe dans l'application.



En plus de s'appuyer sur Instagram, la nouvelle application permettra aux utilisateurs d'importer les informations de leur compte et leurs posts à partir d'autres serveurs basés sur le protocole décentralisé ActivityPub, également utilisé par BlueSky. Cela signifie que les utilisateurs pourraient potentiellement transférer leur contenu de plateformes telles que Mastodon vers la nouvelle application de Meta.



Toutefois, les messages hébergés sur le serveur de Meta seront soumis aux règles de modération de Facebook. Cela pourrait avoir des conséquences pour Fediverse, un réseau décentralisé de plateformes de médias sociaux qui utilisent le protocole ActivityPub.



Meta a organisé des réunions avec des dirigeants d'importants serveurs ActivityPub, dont le PDG de Mastodon, Eugen Rochko, dans le cadre d'accords de non-divulgation, afin de discuter de ce projet. Conscient du scepticisme des grands utilisateurs d'ActivityPub, Meta a l'intention de mettre en place une table ronde pour les administrateurs et les développeurs d'autres serveurs afin de partager les meilleures pratiques et de répondre aux préoccupations potentielles, telles que la pression exercée sur les petits serveurs par le trafic du serveur de Meta.