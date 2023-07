Twitter limite le nombre de tweets que vous pouvez lire par jour

La logique des réseaux sociaux, c'est de vous inciter à passer un maximum de temps sur l'application ou le site web, cela permet d'augmenter les revenus publicitaires et d'accroître votre taux d'engagement afin de créer du nouveau contenu. Visiblement, ce n'est pas la vision d'Elon Musk qui a choisi aujourd'hui de limiter le nombre de tweets journalier que peut lire chaque utilisateur.

Twitter limite la quantité de tweets visibles quotidiennement

Depuis qu'Elon Musk a pris les commandes de Twitter, beaucoup de choses ont évolué, il y a eu de bonnes décisions, mais aussi beaucoup de changements qui n'ont pas été compris par la communauté à cause du manque de pertinence et de logique. Parmi les actes d'Elon Musk qui font le buzz, on retrouve l'un de ses récents choix, celui de limiter la quantité de tweets que peut lire un utilisateur.



Dans cette nouvelle politique exceptionnelle et inattendue sur Twitter, on identifie 3 catégories d'utilisateurs qui ne sont pas au même niveau :

Les nouveaux comptes non certifiés vont pouvoir lire 500 tweets par jour

Les comptes non certifiés vont pouvoir lire 1 000 tweets par jour

Les comptes certifiés (Twitter Blue) vont pouvoir lire 10 000 tweets par jour

Cette différence impressionnante entre un utilisateur membre de Twitter Blue et un autre qui ne l'est pas a particulièrement choqué les utilisateurs qui y voient encore une incitation abusive pour souscrire à l'abonnement. Depuis le lancement de Twitter Blue à travers le monde, le nouveau dirigeant a tout fait pour pousser les utilisateurs à prendre Twitter Blue. Il y a eu le retrait de la certification pour les comptes qui l'avaient obtenu avec l'ancien système, le blocage de fonctions "logique" comme poster une vidéo en 1080p...

Rate limits increasing soon to 8000 for verified, 800 for unverified & 400 for new unverified https://t.co/fuRcJLifTn — Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023





Cette limitation sur la quantité de tweets journaliers visibles vient s'ajouter à la liste des contraintes que peut rencontrer un utilisateur qui ne veut pas payer un abonnement Twitter Blue. Bien sûr, 1 000 tweets par jour, ça reste très confortable, mais dans une situation inhabituelle où une personne souhaite suivre un événement comme un Apple Event minute par minute à travers des tweets sur des comptes spécialisés, ça devient tout de suite gênant.



Sur Twitter, Elon Musk a précisé que cette mesure était exceptionnelle, temporaire et qu'elle était indispensable pour "faire face aux niveaux extrêmes de récupération de données et de manipulation du système".

The reason I set a “View Limit” is because we are all Twitter addicts and need to go outside.



I’m doing a good deed for the world here.



Also, that’s another view you just used. — Elon Musk (Parody) (@ElonMuskAOC) July 1, 2023

Qu'est-ce qui se passe si vous atteignez la limite ?

Si vous avez eu trop de nouveaux tweets dans votre TL, vous ne pourrez plus la rafraîchir. En tête de la liste, vous aurez "Limite de taux dépassé, veuillez attendre quelques instants puis réessayez". Ce que ne dit pas ce message, c'est que vous devrez patienter jusqu’au le lendemain pour visualiser de nouveaux tweets, une situation incompréhensible pour énormément d'utilisateurs. Certains expliquent avoir trouvé une technique, celle d'utiliser un VPN et de se localiser sur un serveur situé à Los Angeles, New York ou Chicago, cela permettrait de contourner efficacement la nouvelle politique de Musk, du moins pour l'instant !

