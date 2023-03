Twitter lance le compteur de signets sur les tweets

Depuis l'arrivée d'Elon Musk aux commandes de Twitter, on peut apercevoir un compteur de vues sur chaque tweet mis en ligne. Si cette nouveauté sympathique permet de visualiser la popularité d'un tweet, la nouvelle direction de Twitter a estimé que ce n'était pas assez. Un deuxième compteur est en cours de déploiement... Celui de la quantité de personnes qui ont ajouté le tweet à leurs signets.

Twitter permet de visualiser le nombre de personnes qui ont enregistré un tweet dans leurs signets

Twitter vient de lancer une nouvelle fonctionnalité sur les tweets : le compteur de signets. Depuis près de 24 heures, les utilisateurs iOS et Android peuvent regarder combien de personnes ont sauvegardé un tweet. Les signets permettent d'enregistrer un tweet dans un endroit dédié sur l'application Twitter afin de le retrouver facilement ultérieurement. Cette fonctionnalité est très avantageuse si vous voulez enregistrer un tweet pour le ressortir à un proche à un moment spécial ou tout simplement pour faire un petit "rappel" à un twittos par rapport à ce qu'il avait dit il y a quelques années. Vous l'aurez compris, c'est pratique pour les personnes qui changent d'avis comme de chemise (non, on ne parle pas de nos politiques promis) !



Jusqu'à présent, les signets étaient considérés comme une information peu pertinente par Twitter. Cependant, la direction de l'entreprise a décidé d'afficher cette information sur chaque tweet, au-dessus des boutons "répondre", "retweeter" et "liker". Selon Twitter, cette indication peut être intéressante pour les utilisateurs, car elle leur permet de voir combien de personnes ont trouvé un tweet captivant et l'ont enregistré.

Contrairement aux retweets et likes, il n'est pas possible de savoir qui a ajouté un tweet à ses signets. L'information reste confidentielle et n'est accessible qu'à l'utilisateur qui a enregistré le tweet. Cette approche est en accord avec la politique de confidentialité de Twitter qui souhaite protéger la vie privée de ses utilisateurs.

Le compteur de signets est actuellement disponible sur iOS et Android, mais pas encore sur la version web de Twitter. Toutefois, il est probable que cette fonctionnalité arrive dans les prochains jours, puisqu'on ne voit pas pourquoi Elon Musk s'en tiendrait qu'aux apps sur nos smartphones pour cette fonctionnalité.



Twitter Support a tweeté hier en fin de journée pour annoncer la sortie du compteur de signets :

Nous adorons les signets qui permettent de sauvegarder des tweets pour y revenir plus tard. À partir d’aujourd’hui sur iOS, vous verrez désormais le nombre total de fois qu’un tweet a été mis en signet dans les détails du tweet. Ne vous inquiétez pas, vos signets restent confidentiels. Nous n’afficherons jamais les comptes qui ont ajouté un tweet à leurs signets.

La question qu'on peut maintenant se poser, c'est quel sera le prochain compteur ? Le "nouveau" Twitter semble aimer donner de la visibilité à sa communauté afin de comprendre si un tweet est populaire et si beaucoup de personnes l'ont enregistré, ce qui prouve tout de même un certain intérêt.



Télécharger l'app gratuite Twitter