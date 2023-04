La modération de Twitter va bientôt étiqueter les tweets haineux

Depuis qu'Elon Musk est aux commandes de Twitter, la politique envers certains contenus est devenue largement plus light. En effet, la vision du nouveau président de Twitter est la limitation de visibilité plutôt que la suppression pour protéger la liberté d'expression. Une nouvelle approche va prochainement avoir lieu pour les tweets haineux sur le réseau social.

Twitter va adopter une stratégie assez surprenante

Twitter sous l'ère Elon Musk, c'est un réseau social libre où la liberté d'expression est devenue une priorité absolue. Cependant, Twitter doit quand même respecter des règles strictes en ce qui concerne la modération de contenu, c'est l'une des exigences de l'Union européenne, mais aussi de l'App Store et du Play Store qui n'accepteront jamais de distribuer une application où les discours haineux ne sont pas modérés.



Dès son acquisition, Elon Musk s'est rapidement rendu compte qu'il n'était pas possible de proposer une liberté d'expression à 100%, le milliardaire a compris qu'il y aura toujours des personnes pour dépasser les limites fixées par les conditions générales d'utilisation de Twitter.

Si Elon Musk s'est beaucoup occupé de Twitter Blue et de la certification depuis sa prise de fonction, le milliardaire travaille en parallèle sur un nouveau type de modération.

Dans un avenir proche, Twitter va mettre en place des "étiquettes" sur les tweets qui enfreignent la politique de conduite haineuse du réseau social. Cette étiquette sera similaire à celle qu'a eue Donald Trump quand l'ancienne direction statuait que l'information qu'il tweetait était fausse et avait pour but d'induire en erreur.



Dans les mois à venir, les étiquettes couvriront une plus grande variété de types d'infractions à la politique. Les utilisateurs auront la possibilité de soumettre des "commentaires" sur une étiquette s'ils estiment qu'il s'agit d'une erreur, mais pour faire appel des jugements, ils devront attendre une certaine période (probablement plusieurs jours). Twitter précise que les étiquettes ne s'appliquent qu'à certains tweets et non au compte dans son ensemble.

Cette nouvelle stratégie de modération va permettre d'avertir les utilisateurs qu'un tweet enfreint les règles de Twitter, tout en garantissant la liberté d'expression puisque le tweet ne sera pas supprimé et le compte pourra continuer à tweeter normalement.

Évidemment, si un compte ne poste que des tweets avec des étiquettes indiquant une violation des règles, il pourra être banni à tout moment. Toutefois, cela ne se fera plus du jour au lendemain, l'utilisateur aura une remarque l'invitant à cesser de se comporter de cette façon.



Télécharger l'app gratuite Twitter