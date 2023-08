Twitter va bientôt supprimer la possibilité de bloquer un autre utilisateur

Quand Elon Musk a racheté Twitter, le milliardaire avait une idée en tête : changer en profondeur la politique du réseau social, mais aussi son fonctionnement. Si beaucoup de modifications ont été bénéfiques, d'autres sont jugés catastrophiques par la communauté. Twitter devrait bientôt proposer le retrait du blocage des autres utilisateurs, une nouveauté qui pourrait bien s'ajouter à la liste des "mauvaises idées" d'Elon Musk.

Twitter va supprimer la possibilité de bloquer d'autres personnes

Dans une récente révélation, Elon Musk a laissé entendre que Twitter envisage de supprimer sa fonction de blocage d'utilisateur, tout en la conservant pour les messages directs. La nouvelle a rapidement créé une polémique chez les utilisateurs Twitter et a soulevé de nombreuses questions quant à l'impact que cela pourrait avoir sur l'expérience utilisateur.



Selon Musk, la possibilité de bloquer d'autres utilisateurs sur Twitter "n'a aucun sens". Au lieu de cela, il recommande d'utiliser la fonction de mise en sourdine, qui empêche un utilisateur de voir les tweets d'un autre sans le bloquer complètement. Musk n'a pas donné de détails sur comment ou quand ce changement pourrait être mis en œuvre, ce qui laisse une part d'incertitude sur sa réalisation effective.

La proposition de Musk n'a pas été bien accueillie par de nombreux utilisateurs de la plateforme. Beaucoup considèrent la fonction de blocage comme une mesure essentielle pour protéger leur vie privée et se défendre contre les abus, le harcèlement et les trolls. La différence majeure entre la mise en sourdine et le blocage est que le blocage empêche une personne bloquée de voir le profil de l'utilisateur. Cela sert de rempart contre les interactions non désirées et permet d'exclure tout utilisateur "lourd" qui aurait décidé de vous gâcher la vie.

Elon Musk bloquait massivement auparavant

Musk lui-même n'est pas étranger à la fonction de blocage. Il l'a utilisée abondamment par le passé pour bloquer ceux qui le critiquaient en permanence avec des mots parfois difficiles à lire. Toutefois, sa position a évolué. En février, il a annoncé avoir "débloqué tout le monde" sur son profil Twitter, encourageant d'autres à en faire autant, arguant que "les commentaires négatifs sont une bonne chose pour avancer" et qu'ils peuvent offrir une perspective précieuse.

Les directives de l'App Store pourraient remettre Musk à sa place

On le sait, Twitter sans l'App Store, c'est l'assurance de perdre des millions d'utilisateurs avec une conséquence sur le long terme, car l'application ne pourra plus être téléchargée. Au niveau des règles de l'App Store, quand une application propose aux utilisateurs de générer des contenus et d'interagir entre eux, celle-ci doit assurer un système de "blocage" pour les personnes qui souhaitent suspendre la communication avec des utilisateurs abusifs du service.



Le problème qui va se présenter pour Elon Musk, c'est que la fonction "muet" n'est pas un système de blocage et donc Twitter ne respectera plus les règles de l'App Store. À part avoir un accord spécifique avec Tim Cook, on ne voit pas comme Elon Musk pourrait interrompre son système de blocage sans être exclu de l'App Store.



