Twitter : bientôt les notifications de nouveaux tweets sur les recherches

Toujours en quête de nouvelles idées pour rendre l'expérience utilisateur plus agréable et complète, le réseau social a imaginé une fonctionnalité révolutionnaire pour se tenir au courant d'un nouveau tweet à partir d'une recherche. Cette innovation détectée dans l'une des bêtas de Twitter sur Android pourrait bientôt arriver sur iOS en version définitive.

Le développeur Android Dylan Roussel a remarqué une nouveauté pour le moins surprenante dans la dernière bêta publiée pour les testeurs Android. En effet, Twitter a intégré dans l'application une fonctionnalité baptisée "Search Suscribe", la possibilité de s'abonner à une recherche dans l’app.

Le principe de cette future nouveauté est simple, elle donne l'opportunité à l'utilisateur de s'abonner à une recherche qui contient un mot ou un hashtag précis.



Par exemple, vous pouvez recevoir une notification dès qu'un nouveau tweet comportant le mot "iPhoneSoft" est publié, cela peut être pratique pour les entreprises qui souhaitent avoir une meilleure visibilité quand ont les mentionnent sur Twitter sans @.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, dès que la fonctionnalité sera disponible pour tous, vous aurez à chacune de vos recherches une cloche avec un petit "+". Il suffira d'appuyer dessus pour obtenir les notifications dès que de nouveaux tweets dans cette recherche apparaîtront dans la section "Récent".



Attention aux mots auxquels vous vous abonnez, car si vous activez les notifications pour tous les tweets qui contiennent les mots "Mbappé" ou "Elon Musk", vous risquez d'être rapidement envahi de notifications sur votre smartphone !

Toutefois, il n'est pas à exclure que pour les mots ou hashtags les plus populaires qu'un système de notification groupé soit mis en place afin de ne pas déranger l'utilisateur toutes les minutes.

Twitter is working on a feature allowing you to subscribe to search results. Once subscribed, you'll receive push notifications for Tweets about your search query! 🤯 pic.twitter.com/plTlt484oN