Twitter admet une faille qui affichait des tweets privés à des utilisateurs aléatoires

En avril dernier, plusieurs utilisateurs de Twitter ont été affectés par un bug qui montrait des tweets privés de la fonctionnalité Twitter Circle à des utilisateurs aléatoires dans l'onglet "Pour vous". Un mois plus tard, Twitter a reconnu l'incident de sécurité et a informé les utilisateurs dans un courriel que le bogue a maintenant été corrigé.

Twitter corrige un grave problème

Pour ceux qui ne connaissent pas, Twitter Circle est une fonctionnalité apparue en août 2022 et qui ressemble fortement à "Close Friends" d'Instagram, qui vous permet de partager des publications uniquement avec les utilisateurs que vous avez choisis. Ainsi, chacun peut garder son compte ouvert au public tout en partageant des tweets sur sa vie personnelle avec ses amis proches ou des personnes triées sur le volet.

Vous l'aurez compris, le bug que Twitter vient de confirmer faisait apparaître ces tweets sur la ligne de temps de personnes qui ne faisaient pas partie du cercle. Pire encore, des utilisateurs aléatoires qui ne suivaient même pas les comptes concernés pouvaient voir les tweets des cercles privés.



Voici le courriel qu'on a reçu de la part du réseau social :

En avril 2023, un incident de sécurité a pu permettre à des utilisateurs extérieurs à votre cercle Twitter de voir des tweets qui auraient dû être limités au cercle auquel vous les aviez envoyés. Ce problème a été identifié par notre équipe de sécurité et immédiatement corrigé afin que ces tweets ne soient plus visibles en dehors de votre cercle.

Concrètement, l'entreprise a mené une enquête pour comprendre comment l'incident s'est produit. La plateforme se dit "engagée à protéger la vie privée des personnes qui utilisent notre service, et nous comprenons les risques qu'un incident comme celui-ci peut introduire et nous regrettons profondément ce qui s'est passé".



Outre le bogue affectant les cercles Twitter, certains utilisateurs ont signalé avoir vu des tweets provenant de comptes privés ou même des contenus réservés aux abonnés de comptes qu'ils ne suivent pas.

Twitter évolue à toute vitesse

Au début de l'année, Twitter a apporté des modifications à son onglet "Pour vous", qui affiche désormais beaucoup plus de tweets provenant de comptes que les utilisateurs ne suivent pas.



Plus récemment, Twitter a supprimé les coches bleues historiques et limité la portée des comptes qui ne paient pas pour Twitter Blue. De plus, la plateforme ne permet plus aux utilisateurs d'utiliser sa recherche sans être connectés, tout en limitant son API gratuite et en augmentant la limite de caractères de 280 à 4 000, puis à 10 000 avec mise en forme, pour les membres premium. Ce ne sont que quelques changements réalisés depuis octobre et la prise de pouvoir d'Elon Musk.

