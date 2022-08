Twitter Circle est disponible pour les utilisateurs timides

Désormais, tout le monde peut tweeter à un "cercle" plus restreint de followers sur Twitter.



La fonctionnalité du réseau social permettant de ne tweeter qu'à des amis proches est désormais accessible à tous ses utilisateurs. Après plus de six mois de tests, Twitter Circle est déployé pour tout le monde afin d'aider les gens à se sentir "plus à l'aise pour tweeter et s'exprimer."

Comment ça marche Twitter Circle ?

Twitter Circle est un peu comme la fonction "amis proches" d'Instagram... Se voulant une sorte de compromis entre un compte public et un compte privé, les utilisateurs peuvent désigner certains tweets pour qu'ils ne soient visibles que par un "cercle" plus restreint, comptant jusqu'à 150 utilisateurs. Cette nouveauté pourrait contribuer à résoudre un problème de longue date pour l'entreprise, à savoir que de nombreuses personnes ne se sentent tout simplement pas à l'aise de tweeter ouvertement, que ce soit par crainte du harcèlement ou simplement en raison des pressions associées aux comptes publics.

Un boost pour les RT et likes ?

Il est intéressant de noter que Twitter indique que les premiers tests de cette fonctionnalité ont montré que les utilisateurs de Circle tweetent globalement plus, et obtiennent plus de likes et de réponses lorsqu'ils tweetent à un groupe plus restreint. L'entreprise note que cette fonctionnalité réduit également la nécessité pour les utilisateurs de disposer d'un compte secondaire pour basculer entre les comptes public et privé.



Twitter Circle est le dernier effort du réseau social pour tenter de créer des espaces permettant aux utilisateurs d'interagir avec des publics plus restreints sans pour autant rendre leurs comptes complètement privés. L'entreprise a également expérimenté une fonction semblable aux groupes Facebook, appelée Communautés, et un contenu réservé aux abonnés pour les créateurs disposant de Super Follows. Mais Twitter Circle, auquel les utilisateurs peuvent accéder directement à partir du compositeur de message, est un moyen encore plus simple de contrôler l'audience de chaque tweet.



Qui pense l'utiliser prochainement parmi vous ? Pour quelle raison ?

