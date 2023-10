Twitter (X) est condamné en Australie pour une modération trop légère

En choisissant de racheter Twitter, Elon Musk avait pour objectif de donner plus de liberté d'expression aux utilisateurs tout en continuant normalement la modération. Après plusieurs mois d'activité, de nombreux pays ont remarqué que la modération est présente, mais largement insuffisante. Est-ce une question d'effectif ? Est-ce à cause des règles moins strictes de Musk ? Peu importe pour l'Australie, le régulateur du pays estime qu'une sanction doit être prononcée.

Alors que Twitter (X) rencontre des difficultés de rentabilité à cause des annonceurs qui sont moins nombreux et des abonnements X Premium qui ne rencontrent pas le succès espéré, le célèbre réseau social fait face à une sanction financière plutôt douloureuse. Le régulateur d'internet en Australie (eSafety) vient de sanctionner Twitter (X) à hauteur de 610 500 dollars australiens (soit environ 368 271 euros) pour le motif d'une modération insuffisante. Le régulateur accuse aussi le réseau social de ne pas démontrer qu'il combat la diffusion de contenus d'agressions sexuelles envers les mineurs dans les tweets (posts), mais aussi les diffusions en direct.

Julie Inman Grant, la commissaire d’eSafety a déclaré que malgré les sollicitations répétitives du régulateur australien, Twitter (X) a choisi de faire la sourde oreille :

Twitter/X n'a pas répondu à un certain nombre de questions clés, y compris le temps qu'il faut à la plate-forme pour répondre aux rapports d'exploitation sexuelle des enfants ; les mesures qu'elle a mises en place pour détecter l'exploitation sexuelle des enfants dans les diffusions en direct ; et les outils et technologies qu'elle utilise pour détecter le matériel d'exploitation sexuelle des enfants.

L'entreprise n'a pas non plus répondu de manière adéquate aux questions relatives au nombre de personnel de sécurité et de politique publique encore employé par Twitter/X à la suite de l'acquisition d'octobre 2022 et des suppressions d'emplois qui ont suivi.