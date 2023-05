Données personnelles : Meta est condamné à une amende de 1,2 milliard d'euros par l'Europe

Nouvelle condamnation pour Meta, le régulateur irlandais vient de sanctionner le géant américain pour une infraction grave aux règles européennes sur la protection des données (RGPD) via le réseau social Facebook. Il s'agit de l'amende la plus importante infligée par l'Europe. Meta affirme que cette amende est injustifiée, inutile et le groupe compte bien se battre pour faire annuler cette décision qui n'aurait jamais dû être prononcée.

Meta conteste la décision de l'Europe

C'est une énième sanction en lien avec les données personnelles, le groupe de Mark Zuckerberg vient d'être condamné à une amende de 1,2 milliard d'euros pour ne pas avoir respecté le RGPD avec son réseau social Facebook. Le régulateur irlandais reproche à Meta d'avoir continué à transférer des données personnelles d'utilisateurs européens vers les États-Unis, alors que cela doit être fait par des mécanismes de transfert approuvés par la Commission européenne.



En plus de l'amende record infligée à Meta, l'Europe demande à l'entreprise de suspendre tout transfert de données personnelles vers les États-Unis dans les cinq mois. La remise en conformité avec le RGPD devra se faire dans les six mois maximum. Si ces délais ne sont pas respectés, Meta risquera une nouvelle amende.

Cette amende de 1,2 milliard est le résultat d'une longue enquête qui a commencé en 2020, Meta qui est souvent dans le viseur du régulateur irlandais pour des affaires liées aux données personnelles, était suspecté de ne pas se conformer au RGPD sur l'hébergement des données personnelles en Europe. L'enquête a rapidement permis de révéler que Meta avait le même comportement qu'avant l'application du RGPD et que contrairement à ses concurrents, aucune pratique n'avait changé.

Meta conteste cette amende

Sans surprise, le groupe de Mark Zuckerberg va faire appel à cette lourde amende qui va impacter ses résultats financiers. Dans un premier temps, l'entreprise estime que l'amende de 1,2 milliard d'euros est "injustifiée et inutile", Meta ne comprend pas ce blocage illogique pour transférer les données de l'Europe vers les États-Unis, voici ce que déclare l'entreprise à l'AFP :

Des milliers d’entreprises et d’organisations se reposent sur la possibilité de transférer des données entre l’UE et les États-Unis. Il existe un conflit de droit fondamental entre les règles du gouvernement américain sur l’accès aux données et les droits européens en matière de confidentialité.

Pourquoi vouloir absolument transférer les données personnelles des utilisateurs européens aux États-Unis ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Meta veut à tout prix transférer nos données personnelles vers des serveurs hébergés aux États-Unis ? Il y a plusieurs raisons à cela.

Traitement centralisé : le transfert des données personnelles des utilisateurs européens aux États-Unis peut permettre à Meta de centraliser le stockage et le traitement de ces données. Cela rend la gestion et l'analyse des données plus facile, ce qui peut être plus efficace d'un point de vue opérationnel.

Analyse et développement : le transfert des données vers les États-Unis peut faciliter l'analyse approfondie des données à des fins de développement de produits, d'amélioration des services et de personnalisation des contenus.

: le transfert des données vers les États-Unis peut faciliter l'analyse approfondie des données à des fins de développement de produits, d'amélioration des services et de personnalisation des contenus. Collaboration avec des partenaires : Meta peut entretenir des partenariats ou des collaborations avec d'autres entreprises basées aux États-Unis. Le transfert des données personnelles des utilisateurs européens peut faciliter le partage de ces données avec des partenaires pour des projets de recherche, des campagnes publicitaires ciblées ou d'autres initiatives commerciales.

Tout cela ne reste que des suppositions, officiellement, Meta n'explique pas exactement pourquoi cela est si important de transférer les données personnelles des utilisateurs européens vers les États-Unis. Toutefois, on imagine que l'intérêt principal est lié à des collaborations avec des partenaires.

