Le réseau social Bluesky est enfin ouvert à tous

Bluesky, la plateforme de médias sociaux décentralisée conçue par l'ancien PDG de Twitter (désormais X) Jack Dorsey, vient de mettre un terme au système d'invitation qui était en place depuis ses débuts l'an dernier. De quoi relancer l'intérêt autour de réseau un peu spécial.

Bluesky n'est plus réservé à quelques personnes

Cette nuit, le concurrent émergent de X et Threads a déclaré qu'il ouvrait sa plateforme à tout le monde. Jusqu'à présent, le système d'invitations lui a permis de gagner plus de trois millions d'utilisateurs, tout en contrôlant le flux pour adapter les infrastructures. La société d'intérêt public a également profité de cette bêta pour développer ses fonctions de modération.



Les utilisateurs qui installent l'application Bluesky Social ou qui visitent bsky.app pourront s'inscrire et rejoindre la plateforme, qui ne devrait pas dépayser les utilisateurs de l'ancien Twitter. À l'ouverture, on trouve un flux sur lequel on peut poster des messages de 300 caractères maximum, ainsi que des photos et des vidéos.



Notons que le logo de Bluesky a récemment évolué, passant d'un ciel bleu à un papillon. On sent que Dorsey aime les petites bêtes volantes.

La différence avec les autres RS

La différence avec Bluesky est que ses serveurs utilisent un protocole de transport authentifié (AT) décentralisé qui permettra aux utilisateurs d'opter pour une expérience de microblogging qui n'est pas gérée par l'entreprise. Concrètement, Bluesky ne possède pas vos données et votre compte peut être utilisé dans des applications concurrentes qui utilisent le même protocole.



Un autre avantage du protocole AT est qu'il peut fonctionner davantage sur la base des préférences de l'utilisateur que sur celle d'un contenu géré par un algorithme, avec des flux créés par l'utilisateur que les gens peuvent utiliser pour trouver d'autres utilisateurs ou d'autres sujets, avec des outils de modération personnalisables également à leur disposition.



AT est lui-même concurrent d'un certain ActivityPub, le protocole décentralisé qui alimente X, Mastodon et, bientôt, la plateforme Threads de Meta. Dans le courant du mois, Bluesky commencera également à permettre aux développeurs externes d'héberger leurs propres serveurs sur le protocole AT et de créer leurs propres règles.



Reste que le modèle économique n'est pas encore en place. Jay Graber, PDG de Bluesky, a déclaré que la source de profit de Bluesky comprendrait éventuellement la facturation aux utilisateurs de fonctions supplémentaires dans son application, ainsi que la prise d'une commission sur les achats tels que les flux personnalisés que les développeurs pourront vendre en tant que produits numériques. Consultez notre test de Bluesky pour en savoir plus.

