Télécharger Threads en France ? C'est possible !

Hier, le groupe Meta a lancé un nouveau réseau social baptisé "Threads", il s'agit d'un concurrent de Twitter qui reprend le même design et le même mode de fonctionnement. Le problème, c'est que Threads a été lancé dans le monde entier... Sauf en Europe où Mark Zuckerberg n'a pas souhaité tenter le coup, car la politique de confidentialité et du traitement de nos données personnelles est plus stricte grâce à des mesures prises par la Commission européenne.

Threads est disponible en France (via une petite astuce...)

Si vous avez ouvert Twitter, Instagram ou Facebook hier, vous avez probablement vu une tonne de conversations autour de Threads ainsi que des partages de publications venant du nouveau réseau social. On ne va pas se le cacher, il n'y a rien de plus horrible que voir tout le monde profiter d'une nouveauté auquel on n'a pas accès. Certaines personnes en Europe ont réussi à créer leur compte Threads en changeant la localisation de l'App Store, il suffisait de modifier la région dans les réglages en passant de la France aux États-Unis pour pouvoir télécharger Threads. Cependant, cela se complique si vous avez des abonnements en cours, car ils doivent tous être annulés avant le changement de région.



Heureusement, il y a une technique largement plus facile. Vous avez la possibilité de télécharger l'application Threads et de créer votre propre compte directement en passant par TestFlight. En effet, Meta a ouvert son application en bêta pour l'Europe, ce qui signifie que sur une simple invitation, il devient possible de profiter de Threads et de communiquer avec les personnes déjà inscrites dessus !

Comment installer Threads

La première étape consiste à télécharger l'application TestFlight, il s'agit d'une application officielle fournie par Apple et disponible gratuitement sur l'App Store. Cette application représente la "connexion" entre les développeurs et les testeurs, les développeurs ajoutent une nouvelle bêta sur TestFlight et les testeurs reçoivent aussitôt l'information qu'ils peuvent bénéficier d'une nouvelle bêta. Pour la suite, vous devez vous rendre sur ce lien depuis votre iPhone. Il faudra appuyer sur le bouton "Commencer les tests" en dessous de l'icône de Threads. Immédiatement, vous serez redirigé vers l'application TestFlight où s'affichera une fiche présentant Threads et le bouton "Installer" Une fois téléchargée, l'application Threads apparaîtra à la fin de toutes vos apps téléchargées. Comme vous pouvez le constater dans l'image ci-dessus, l'app est facilement détectable grâce à un petit point orange à gauche du nom. Ce point est tout à fait normal, car à travers cette indication, Apple vous mentionne le fait que cette application est en bêta. Ouvrez l'application puis connectez-vous avec votre compte Instagram, visiblement, c'est une obligation, il n'est pas possible de se créer un compte solo sans lien avec un compte Instagram. Profitez de Threads et suivez-nous : @iPhoneSoft_fr

Voici le tutoriel le plus simple pour obtenir Threads, cela vous permettra d'éviter de devoir changer de pays pour l'App Store et d'arrêter tous vos abonnements en cours. On remercie @biertester sur Twitter pour cette astuce et @ledems59 pour nous avoir prévenus.

Rappelons enfin notre tutoriel pour supprimer son compte Threads.

