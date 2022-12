Les streamers doivent télécharger l'app gratuite StreamCam !

Pour tous les streamers en herbe qui souhaitent améliorer instantanément la qualité de leurs directs, l'application StreamCam est une belle découverte. Cette nouvelle app vous permet d'utiliser la caméra de votre iPhone en tant que webcam pour des services comme YouTube, Twitch, StreamLabs, OBS, etc. Il n'est pas nécessaire de brancher le téléphone, ce qui est un gros avantage par rapport à d'autres applications similaires. La latence est très faible et le streaming peut se faire jusqu'en 4K, si vous optez pour la formule Pro.

StreamCam cible les YouTubers / Twitchers

Vous faites du livestreaming sur Twitch/Youtube et vous êtes prêt à révéler votre visage ? Vous cherchez une webcam mais elles sont toutes soit chères, soit de mauvaise qualité ?



Puisque vous avez un iPhone, pourquoi ne pas simplement utiliser son incroyable caméra ?

Voilà ce que propose donc StreamCam, transformer votre iPhone en webcam pour Mac, PC et Linux. C'est exactement ce que Camera Continuity apporte avec iOS 16 et macOS 13 Ventura, mais avec une plus large compatibilité (et sans les effets comme Desk View).



Pour diffuser en direct sur Twitch ou outre, il suffit de lancer l'app, d'activer l'enregistrement et de copier l'URL, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Mieux, si vous avez plusieurs iPhone, vous pouvez les utiliser en même temps.

Caractéristiques de StreamCam :

Utilisez votre iPhone comme une webcam de diffusion en direct

Latence très faible, haute vitesse, vidéo de qualité professionnelle dans de nombreuses résolutions, jusqu'à 4K, 1080p HD, 720p et 360p inclus.

Magnifique en mode sombre et en mode clair

Performant : StreamCam effectue tout le traitement sur votre appareil iOS.

Fonctionne en mode paysage ou portrait avec des commandes de rotation complètes.

Basculez en temps réel entre les caméras avant et arrière de votre appareil.

Fonctionne avec OBS Studio, Twitch Studio, StreamLabs et bien d'autres.

Multicam : vous avez un autre iPhone qui traîne ? Utilisez-le aussi pour obtenir un angle de caméra supplémentaire.

Fonctionne en Wi-Fi.

Pas besoin de logiciel supplémentaire !

Fonctionne avec Mac, Windows et Linux

Pas de publicité, jamais

Si l'app est gratuite, sachez qu'un petit achat in-app permet de débloquer une meilleure qualité de streaming/résolution de sortie. Mais l'utilisation de base (avec une qualité quelque peu réduite) restera toujours gratuite. Voilà qui peut remplacer une Logitech StreamCam justement !



Qui dit mieux ?

Télécharger l'app gratuite StreamCam

