Le nouveau Galaxy S23 de Samsung serait lancé début février

Samsung annoncera sa prochaine gamme de téléphones haut de gamme, la série Galaxy S23, au cours de la première semaine de février 2023, selon un rapport du Korea JoongAng Daily. Le journal cite un dirigeant anonyme de Samsung Electronics, qui affirme que "la série S23 sera présentée lors de notre propre événement Unpacked aux États-Unis, qui aura lieu en février." L'événement se déroulerait à San Francisco.

Une conférence Unpacked en février 2023

Cette date correspond aux rapports précédents sur les intentions de lancement de Samsung pour le prochain téléphone phare. Pour le contexte, Samsung a lancé le Galaxy S22 et le Galaxy S20 en février de 2022 et 2020 respectivement, mais le Galaxy S21 de 2021 est arrivé un peu plus tôt dans l'année en janvier.

© OnLeaks

En termes de ce que l'on peut attendre des combinés Samsung de l'année prochaine, les fuites suggèrent que le S23 et le S23 Plus pourraient abandonner la bosse de l'appareil photo autour de leurs trois lentilles arrière pour un look qui est similaire à celui du S22 Ultra de cette année. Le S23 Ultra, plus haut de gamme, devrait présenter moins de changements de design, mais pourrait recevoir un appareil photo principal amélioré avec un capteur de 200 mégapixels de plus haute résolution (contre 108 mégapixels sur le S22 Ultra). Naturellement, les trois téléphones devraient être équipés du dernier et meilleur processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2.



Malheureusement, selon le Korea JoongAng Daily, les derniers téléphones de Samsung ne seront pas à l'abri de la vague d'inflation qui a balayé de nombreux pays dans le monde cette année, et leur prix pourrait être plus élevé que celui de leurs prédécesseurs. Apple pourrait ainsi se sentir moins seule avec des tarifs salés pour ses iPhone 14.