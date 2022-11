La puce A16 de l'iPhone 14 Pro surpasse la nouvelle Snapdragon 8 Gen 2 des futurs Android

En début de semaine, Qualcomm a annoncé sa dernière puce mobile, la Snapdragon 8 Gen 2, promettant de "révolutionner les smartphones phares". Le nouveau SoC (System on Chip) devrait être lancé dans les smartphones Android haut de gamme plus tard cette année, mais les benchmarks suggèrent qu'il ne fera pas d'ombre à la puce A16 Bionic d'Apple, qui alimente les iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max.

Apple toujours devant Qualcomm

Bien que la dernière puce ne soit pas officiellement lancée dans les smartphones avant quelques semaines, les scores Geekbench de la puce ont déjà été repérés dans un téléphone Android non commercialisé. Selon les résultats publiés par le compte Twitter StuffListings, la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2 a obtenu un score de 1483 en single-core et 4709 en multi-core. Des chiffres à comparer avec ceux de la puce A16 Bionic qui avait obtenu un score de 1874 en single-core et 5372 en multi-core. À titre de comparaison, la puce A15 Bionic, que l'on trouve dans l'iPhone 13 Pro et les modèles bas de gamme de l'iPhone 14, a également obtenu des résultats supérieurs à ceux de la dernière puce de Qualcomm, avec 1709 en mono-core.

Dans un communiqué de presse sur la nouvelle puce, Qualcomm a déclaré qu'elle "définira une nouvelle norme pour l'informatique connectée, intelligemment conçue avec une IA révolutionnaire dans tous les domaines pour permettre des expériences extraordinaires". Chris Patrick, vice-président senior et directeur général des combinés mobiles de Qualcomm, a déclaré :

Snapdragon 8 Gen 2 va révolutionner le paysage des smartphones phares en 2023.

Par rapport à la puce Snapdragon 8 de première génération, Qualcomm affirme que la nouvelle plateforme offre une augmentation de 35 % des performances du CPU, une augmentation de 25 % des performances du GPU et une augmentation de l'efficacité énergétique. Pourtant, la puce A14 Bionic d'Apple et même la puce A13 Bionic battaient déjà la puce Snapdragon 888 de Qualcomm qui a été lancée sur les appareils Android l'année dernière.

En revanche, la Snapdragon 8 Gen 2 offre le WiFi 7 et l'audio Lossless 48 kHz avec une latence de moins de 50 ms, parfaite pour les joueurs.

Une puce également produite par TSMC

La puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro, comme la dernière puce Snapdragon 8 Gen 2, est construite sur le processus TSMC 4nm, et toutes deux offrent des performances et une efficacité énergétique améliorées. La puce A16 Bionic comporte 16 milliards de transistors, un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs.



Greg Joswiak, vice-président senior du marketing mondial d'Apple, lors de l'événement Apple en septembre, déclarait fièrement :

La concurrence s'efforce toujours de rattraper les performances de l'A13, que nous avons présenté pour la première fois avec l'iPhone 11 il y a trois ans.



Conclusion, Apple a toujours des années d'avance sur ses concurrents. Plus que le processeur, le constructeur américain offre également une optimisation logicielle que les autres ne peuvent proposer, à part Google qui commence à produire ses propres puces dans ses Pixel 7.