TP-Link annonce des routeurs Wi-Fi 7 pour 2023

L'évolution va vite et n'attend pas, s'il y a une entreprise qui l'a bien compris, c'est sans aucun doute TP-Link. La célèbre marque spécialisée dans les routeurs, répéteurs Wi-Fi et CPL vient de réaliser une importante annonce cette nuit. Découvrez dès maintenant les routeurs Wi-Fi 7, une nouvelle génération de Wi-Fi qui n'existe même pas encore, mais TP-Link préfère être prêt avant l'ensemble de ses concurrents.

TP-Link présente des routeurs Wi-Fi 7

Alors que nous sommes actuellement en pleine démocratisation du Wi-Fi 6E avec des box internet qui viennent tout juste d'être compatibles et des appareils comme l'iPad Pro 2022 qui sont enfin passés à cette nouvelle norme, certaines entreprises pensent déjà à l'avenir du Wi-Fi.



TP-Link a annoncé la commercialisation prochaine de nouveaux routeurs Wi-Fi 7. Au programme, une tonne de promesses et des performances impressionnantes qui n'ont rien à envier à une connexion directe en câble Ethernet !



Le Wi-Fi 7 (également connu sous le nom de 802.11be) pourrait être une grande avancée pour les réseaux sans fil. De nouvelles fonctionnalités telles que la modulation d'amplitude 4096QAM et la prise en charge d'une largeur de canal de 320 MHz pourraient permettre d'atteindre des vitesses de pointe beaucoup plus élevées et d'améliorer les performances dans les lieux très fréquentés. Le Wi-Fi 7 devrait continuer à utiliser cette bande et pourrait ajouter de nouvelles fonctions permettant aux appareils d'envoyer des données sur plus d'une bande à la fois.

Quels sont les engagements de TP-Link avec le Wi-Fi 7 ?

Lors de son événement qui a été diffusé en direct sur YouTube, TP-Link a dévoilé tout ce que va apporter le Wi-Fi 7 a une entreprise, un lieu public ou au domicile d'un particulier.

Parmi les promesses, on retrouve :

Un débit descendant jusqu'à 46 Gbit/s (4,8 fois plus rapide que le Wi-Fi 6E)

(4,8 fois plus rapide que le Wi-Fi 6E) 100 fois moins de latence comparée au W-Fi 6

de latence comparée au W-Fi 6 Des performances en réalité augmentée et réalité virtuelle jusqu'à 15 fois meilleures

5 fois plus de capacité réseau que le Wi-Fi 6 grâce au 320 MHz et au MLO (Multi-Link Operation)

Pour permettre aux connaisseurs de confronter le Wi-Fi 7 aux précédentes normes, TP-Link a mis en ligne sur son site un tableau comparatif qui permet de voir les différences entre le Wi-Fi 5, 6, 6E et 7.

Une annonce prématurée

Vous êtes en train de vous demander pourquoi aucun concurrent de TP-Link n'a encore fait d'annonce de routeurs compatibles Wi-Fi 7 ? C'est tout simplement parce que la norme sera certifiée qu'à partir de 2024. Par conséquent, lorsque les nouveaux routeurs de TP-Link (dont la livraison devrait commencer au premier trimestre de 2023) seront disponibles sur le marché, ils ne possèderont pas la certification de Wi-Fi Alliance.

En ce qui concerne les appareils compatibles avec le Wi-Fi 7, le chiffre devrait être proche de 0 jusqu'à l'été 2023 au minimum.

Dès l'année prochaine, TP-Link prévoit de lancer ces 3 routeurs. À gauche, vous avez le routeur TP-Link Archer GE800 qui sera spécialisé pour les jeux en ligne, les routeurs mesh TP-Link Deco BE95 et BE85 qui viseront en priorité la portée du réseau sans fil à votre domicile et le routeur Archer BE900.

Pour chaque routeur, compter environ 700 dollars minimum, un tarif qui diminuera à coup sûr en 2024 quand de nouveaux concurrents débarqueront sur le marché !

Pour le moment, TP-Link n'a pas mentionné la liste exacte des pays où les routeurs seront disponibles dès le premier trimestre de l'année prochaine.