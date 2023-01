LeTV LeEco S1 Pro : le clone parfait de l'iPhone 14 Pro sous Android !

LeTV vient d'annoncer un nouveau téléphone pour la Fête du Printemps (le nouvel an chinois, qui a lieu le 22 janvier cette année). Si le nom de LeEco S1 Pro ne vous dira rien, en revanche la vue de ce téléphone devrait vous faire sourire. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le S1 Pro est fortement inspiré par l'iPhone 14 Pro. Oui, c'est un clone esthétique qui reprend le design d'Apple, allant même jusqu'à reproduire la Dynamic Island, en tout cas de prime abord.

Un iPhone 14 Pro à 120 euros

Le LeEco S1Pro est un téléphone à bas coût, qui a tout misé sur l'apparence, avec notamment deux coloris que l'on connaît, à savoir le bleu clair de l'iPhone 13 Pro et le graphite de l'iPhone 14 Pro. Vendu 120 euros environ en Chine, il reste très loin de la machine d'Apple en termes de performances.

Le LeEco S1 Pro est équipé d'un écran LCD de 6,5 pouces de résolution 720x1600 pixels avec une fréquence de rafraîchissement standard de 60 Hz, ce qui est à des années lumières de l'écran OLED 120 Hz de l'iPhone 14 Pro. De même, le S1 Pro est alimenté par un chipset Zhanrui T7510 gravé en 12 nm avec 4 cœurs Cortex-A75 de 1,8 GHz et 4 cœurs Cortex-A55 de 1,8 GHz, la puce A16 en 4 nm peut dormir sur ses deux transistors. La partie graphique est gérée par un GPU Imagination 9446 avec une vitesse d'horloge de 800 MHz et vous trouverez 8 Go de RAM, ainsi que 128 Go de disque.



Pour le reste, le LeEco S1 Pro est équipé d'une batterie de 5 000mAh avec une charge filaire de 10W, d'un capteur d'empreintes sur le côté, d'un modem 5G, sans oublier une caméra frontale de 5 MP et une caméra principale de 13 MP à l'arrière. Le constructeur promet même des interactions avec l'encoche, comme pour la Dynamic Island.



Tout cela tourne sous Android, mais pas avec les services Google. En effet, LeTV propose les services mobiles de Huawei, ce qui n'est guère surprenant puisque la suite de Google n'est pas disponible en Chine.

Prix et disponibilité

Le chinois LeTV propose le LeEco S1 Pro en précommande au prix de 899 CNY pour le modèle 8Go/128Go, soit 120 euros environ. Si cela vous intéresse, il faudra trouver un revendeur qui l'importe. Sinon, le mieux est de prendre un iPhone 14 Pro, le meilleur téléphone du moment.



Vous en pensez quoi de ce S1Pro ?