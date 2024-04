CES 2024 : LG officialise ses TV OLED B4, C4, G4 et M4

Un an après la sortie de ses téléviseurs OLED "Series 3" les plus lumineux, LG a réalisé des avancées significatives dans sa gamme 2024, en se concentrant sur l'IA et le taux de rafraîchissement. L'année dernière, LG a surmonté les limites de la technologie OLED, moins adaptée aux pièces lumineuses, en obtenant des résultats proches du miniLED en termes de luminosité, notamment pour son modèle G3. De plus, le coréen avait présenté le Signature OLED M3, son premier téléviseur "sans fil", doté d'un boîtier Zero Connect pour une transmission discrète du contenu.

Découvrez les téléviseurs LG OLED 2024

Pour cette année 2024, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que les téléviseurs OLED de LG prennent désormais en charge des taux de rafraîchissement variables jusqu'à 144 Hz, contre 120 Hz auparavant. De quoi séduire les joueurs sur PC (les consoles étant capées à 120 Hz actuellement), dixit le communiqué de presse.

Tout en haut de la gamme, la nouvelle série G4 étend la technologie Micro Lens Array de LG, qui améliore la luminosité de la dalle, à un modèle de 83 pouces. La gamme OLED M s'enrichit d'une version plus petite de 65 pouces pour ceux qui recherchent la technologie sans fil dans un format plus compact.



Mais 2024 oblige, l'IA est au centre du jeu. Avec le nouveau processeur a11 maison dans les modèles M4 et G4, la société promet une amélioration de 70 % des performances graphiques et une accélération de 30 % de la vitesse de traitement. Cette mise à l'échelle par l'intelligence artificielle offre des rendus plus précis que jamais, en affinant les objets et en raffinant les couleurs en fonction de l'humeur et des émotions voulues par les créateurs de contenu. De plus, Dynamic Tone Mapping Pro crée des images plus tridimensionnelles en ajustant la luminosité et le contraste.



Les capacités de l'IA visent à comprendre l'intention créative et à ajuster les paramètres de l'image, offrant une différence potentielle de performance entre le G4 équipé de l'IA et les modèles C4 et B4 grand public. Les M4 et G4 bénéficient d'une garantie de cinq ans contre les défauts, y compris la gravure.

Grâce au jugement éclairé de l'IA elle-même, les téléviseurs OLED de l'entreprise offrent une expérience visuelle plus claire et plus vivante. En outre, l'ingénieux processeur IA affine habilement les couleurs en analysant les nuances fréquemment utilisées qui transmettent le mieux l'ambiance et les éléments émotionnels voulus par les réalisateurs de films et les créateurs de contenu. Dynamic Tone Mapping Pro divise les images en blocs et affine la luminosité et le contraste en analysant les variations de luminosité à l'endroit où la lumière pénètre dans la scène, créant ainsi des images plus tridimensionnelles.

La série d'entrée de gamme B4 dispose désormais de quatre ports HDMI 2.1 à large bande passante capables de jouer en 4K 120Hz, grâce à la nouvelle puce a8. LG promet également cinq ans de mises à jour webOS pour les téléviseurs datant de 2022, afin de garantir une expérience utilisateur cohérente. Du côté de la gamme C4, la seule nouveauté reste donc le 144 Hz.

Prix et date de sortie

Les prix de la gamme OLED 2024 n'ont pas encore été annoncés. La gamme comprend différentes tailles dans les séries LG Signature OLED M, G4 OLED, C4 OLED et B4 OLED, la série G4 étant notamment dépourvue de la technologie Micro Lens Array dans son modèle de 97 pouces. Les prix devraient rester identiques, et la sortie se fera avant l'été, probablement en juin.



Si vous avez un modèle LG 2023, force est de constater que la différence est minime. Ils sont tous compatibles Apple TV, AirPlay et HomeKit.